Il nuovo dg Rai: "Fiume grande epopea libertaria Vorrei un cartoon su Gabriele d’Annunzio"

Chiede di rafforzare il servizio pubblico ("spina dorsale dell’industria cultura italiana"), difende il canone ("il più basso d’Europa") e lancia l’idea di fare un cartoon su Gabriele D’Annunzio ("ha inventato la modernità"), definendo l’impresa di Fiume "una delle grandi epopee libertarie della storia non solo d’Italia ma d’Europa". Per la sua prima uscita pubblica il direttore generale della Rai, Giampaolo Rossi, indicato di recente dalla premier Meloni per affiancare l’Ad Roberto Sergio alla guida di Viale Mazzini, ha scelto ieri il festival dell’animazione Cartoons on The Bay, organizzato da Rai Com a Pescara.