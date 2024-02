"In Io capitano Matteo Garrone ha il dono di invitare dentro la storia e richiede l’attenzione del pubblico con trasparenza visiva e urgenza narrativa". Aspettando la cerimonia degli Oscar 24, il 10 marzo, e nel giorno in cui il suo film viene distribuito nelle sale cinematografiche Usa, il regista italiano candidato per l’opera internazionale incassa l’approvazione del New York Times.