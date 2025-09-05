Il narrator cortese

La prima ‘divulgatrice’, quella che lo ha ispirato, è stata la sua insegnante al liceo di Piacenza: "Ebbe un’intuizione geniale. Costruiva quasi tutte le sue lezioni di storia dell’arte partendo proprio dalla città e dal territorio piacentino: per esempio, per parlare del Medioevo poteva prendere spunto dalla torre incastonata in un palazzo dell’Ottocento. Mi ha trasmesso il senso dell’arte come filtro per capire le forme del presente", rivela Jacopo Veneziani, 31 anni a ottobre, fra i più apprezzati ‘narratori’ dell’arte sui social e in tv. Il 21 settembre sarà premiato al festival "Prospettiva Dante" di Ravenna per la sua capacità di unire cura scientifica e passione comunicativa.

Veneziani, lei ha iniziato a divulgare partendo dai social "Sì perché mi sentivo solo". Cioé? "Passavo dodici ore in biblioteca, leggevo un sacco di libri, scoprivo tante cose sull’arte e sugli artisti, anche quelle curiosità che una mia amica autrice televisiva chiama gli ‘aneddoti da grigliata’. A un certo punto ho pensato che sarebbe stato bello condividere queste notizie anche con chi non era specialista dell’arte. E ho aperto un profilo Twitter: dà lì è nato tutto".

Cos’è l’arte? "Una palestra per lo sguardo che ci permette di capire meglio il mondo in cui viviamo. In questo senso, l’arte ha anche un compito civico, civile, perfino politico: in un mondo in cui siamo sommersi dalle immagini, saper leggere le opere d’arte è come avere un manuale del cittadino consapevole".

E qual è il segreto del divulgatore? "Occorre soprattutto raccontare la componente umana che c’è dietro ogni opera. La storia dell’arte non è una disciplina per addetti ai lavori, ma è come un’antologia di oggetti, anche piacevoli allo sguardo, attraverso i quali altri esseri umani come noi hanno cercato di dirci qualcosa. È sempre bello e utile, per esempio, partire da un dettaglio per catturare l’attenzione. Nel suo saggio ‘La camera chiara’, Roland Barthes sosteneva che in ogni foto esiste un ‘punctum’, un dettaglio pungente che ci colpisce. Ecco, a mio parere il compito del divulgatore è mostrare proprio quel punctum e portare gli spettatori oltre il visibile".

Ha dei modelli? "Di Philippe Daverio e del suo ‘Passepartout’ ho sempre ammirato l’elasticità con cui sapeva raccontare l’arte, dall’orecchino di perla della ragazza di Vermeer a un vaso dell’Ottocento, scardinando anche l’idea di arte come successione di epoche. Alberto Angela è un modello anche per la postura, prima ancora che per la costruzione efficace del racconto: il divulgatore deve sempre rimanere un passo indietro rispetto a ciò che racconta".

L’hanno definita anche lo Sgarbi gentile... "Vittorio Sgarbi, eccellente storico dell’arte, è stato il vero erede di Federico Zeri, con la sua capacità di aprire brecce nel mondo nazionalpopolare: le sue incursioni nel salotto di Maurizio Costanzo sono state fondamentali".

Sarà premiato a Ravenna nel segno di Dante: che cosa ci dice, ancora oggi, il Sommo Poeta? "C’è un verso straordinario del Paradiso, ‘Pigliare occhi per aver la mente’: Dante aveva ben compreso, più di 700 anni fa, la potenza e l’efficacia dell’immagine. Tutta la ‘Commedia’ è come un viaggio nelle immagini e il poema ha ispirato tantissimi artisti. A me piace anche fare un percorso speculare e andare a esplorare le immagini che possono aver ispirato Dante per comporre il suo capolavoro".

Lei parla e scrive di arte. Ma qual è il suo artista preferito? "Mica facile dirlo. Certamente uno dei grandi che mi ha instradato è stato Michelangelo, anche per i suoi dubbi e il suo tormento interiore: non si considerava pittore e ha creato la Cappella Sistina, non si considerava architetto e progettò la cupola di San Pietro".

Al di là dell’arte, quali sono le sue passioni? "Amo moltissimo il mare perché mi riconnette con il mondo e con me stesso. A volte mi sento centrifugato dalla vita: la passione per l’arte è così fagocitante da racchiudere tante altre discipline, l’astronomia, la chimica...".

E lo sport? "No, quello è proprio un mondo che non mi ha mai coinvolto. Anche a scuola ero sempre fuori tempo massimo nelle prove di atletica".