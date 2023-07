Il museo Roald Dahl condanna lo scrittore "Sì, era antisemita"

Lo scrittore britannico Roald Dahl (1916-1990), noto per i suoi romanzi per bambini e ragazzi come La fabbrica di cioccolato e Il GGG era "razzista e antisemita". È quanto ha riconosciuto il Museo Roald Dahl in una dichiarazione pubblicata sul suo sito web e che sarà esposta su un pannello all’ingresso. Il razzismo dello scrittore britannico è "innegabile e indelebile", hanno dichiarato i portavoci ufficiali del museo che ha sede a Great Missenden, nel Buckinghamshire, una contea dell’Inghilterra sud-orientale. La dichiarazione arriva più di due anni e mezzo dopo che la famiglia di Dahl si è scusata per il suo antisemitismo. La dichiarazione del museo, che è un ente di beneficenza, afferma che Dahl era una "persona contraddittoria". Ci sono stati "episodi" in cui ha scritto e detto "cose antisemite". Il museo condanna "ogni razzismo diretto a qualsiasi gruppo o individuo".