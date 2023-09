Il mondo parallelo e impossibile di Wes Anderson. Nel deserto del Nevada senza ordine di tempo

Provocato da un asteroide negli anni ‘50, un enorme cratere nel deserto del Nevada richiama il destino di personaggi di un tempo definito e indefinito, tanto sono fissati molteplici sviluppi.

Anche quando si tenta un cenno alla vicenda nei film di Wes Anderson sei lontano da un’idea plausibile sull’opera. Meglio ricordare, a ogni occasione, Kandinsky: impossibile raggiungere il segreto dei colori, conta intuirne la trama risonante in un artista. E Anderson ha sempre lavorato su questa via trovando un’estetica tra Godard e Peter Greenaway, non in Europa, ma nel sistema produttivo americano dove gli incassi dei suoi film sono in genere il doppio del budget.

Massimo successo, Grand Budapest Hotel. Anche qui troviamo un cast d’elegante e critica evocazione hollywoodiana, da Scarlett Johansson a Tom Hanks, Adam Driver, Tilda Swinton, ingaggiati in una pièce gonfia, impossibile, manierista, stupefacente. La sua è una pittorica filmografia grottesca e sobriamente parodistica, tra l’espressionista Max Beckmann, la cartellonistica pubblicitaria e l’arte pop.

Anderson compone un mondo nuovo, parallelo, inimitabile, dove il resto del cinema sembra in bianco e nero e i suoi film una scoperta di combinazioni e lampi, per chi ha visto I Tennenenbaum, Fantastic Mr. Fox o Il treno per Darjeeling.