Il mondo di Joachim. Uova super-bio, speck e amore per la terra

Ha maturato esperienze in Svizzera, Australia e Regno Unito. A Londra si è tolto anche la soddisfazione di cucinare per la Regina Elisabetta II. La mano, al fornello, c’è tutta. Ma il richiamo dell’Alto Adige non gli ha lasciato scampo e, quando ha deciso di metter su famiglia, Joachim Knapp è tornato alle origini ed ha trasformato in suo sogno in realtà. Si chiama ’Ausluger’ ed è il bel maso di San Lorenzo di Sebato – borgo a pochi chilometri da Brunico – sorto sulle vestigia della medievale torre di caccia del castello di San Michele e che oggi è il rifugio di 3500 galline, 3 vacche e 4 vitelli e un po’ di maiali che razzolano nei campi adiacenti.

Una fattoria 4.0 quella di Joachim – con tanto di distributore automatico h24 dei prodotti del maso – che regala ogni giorno alla Val Pusteria e non solo qualcosa come tremila uova senza OGM. "Le nostre galline – annuncia il giovane allevatore – sono libere e felici e si muovono nei frutteti a cercarsi del cibo naturale, come vermi e insetti". Nella vecchia stalla oggi c’è il negozio a cui chiunque può accedere per comprare carne, speck, frutta e verdura e naturalmente... uova! E poi ancora, pasta di cereali di coltivazione propria, sciroppi fatti in casa, farro e segale intero o in farina e una miriade di marmellate di frutta home made.

Le sorprese da ’Ausluger’ non si limitano ai prodotti. Joachim ama donare un po’ del suo estro in cucina a un ristretto numero di commensali per una cena gourmet molto altoatesina. "Un’iniziativa che andrà avanti ogni giovedì sera fino a quando le nostre scorte lo permetteranno. Ciò che serviamo – afferma con orgoglio il giovane chef-contadino – non nasce su ordinazione, ma segue il ritmo naturale: erbe, verdure, frutta, tutto segue il corso delle stagioni". Una garanzia di qualità.

D.Cas.