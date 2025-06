Il mondo di Banksy. E le vetture iconiche vanno in mostra

di Anna MangiarottiMentre l’entusiasmo del pubblico per lo street artist più celebre al mondo fa prolungare al 2 novembre (chiusura estiva dal 4 al 25 agosto) ’The World of Banksy - The Immersive Experience’, ospitata nel nuovo polo culturale Varesina 204, nel cuore del Milano Certosa District, altre mostre debuttano nel capoluogo lombardo. Si è appena inaugurata l’11ª edizione di ’Sormani d’Estate’, che apre al pubblico il cortile d’onore della storica Biblioteca Sormani con proposte articolate, tra cui ’Montagne di carta. Immagini e parole’: le fotografie di Gianni Maffi in dialogo con le poesie e le foto d’archivio di Antonia Pozzi, nel segno della montagna, nel simbolico 2025 proclamato dall’ONU Anno Internazionale della conservazione dei ghiacciai.

Ancora foto, 120, compresa una serie realizzata tra il 2016 e il 2018 al cellulare, durante numerosi viaggi in Europa, Medio Oriente, Asia… cogliendo e traducendo in immagini quasi astratte la bellezza del quotidiano (vedi gli aerei di carta in volo nella Galleria Vittorio Emanuele a Milano), piuttosto che il lavoro femminile: ecco gli ’Sguardi di luce’ di Max Mendel (2-21 luglio) nello spazio Isola Set di Palazzo Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia. Alla Triennale l’esposizione degli Art Posters dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, creati da 10 artisti italiani under 40, incomincia ad accendere lo spirito delle Olimpiadi e Paralimpiadi che si terranno nel 2026 a Milano e Cortina d’Ampezzo. Mentre al MA*GA di Gallarate (Va), da oggi, è una mostra storica di manifesti ufficiali e video di momenti memorabili ad accompagnare i cittadini in un percorso di avvicinamento: ’Emozione dei Giochi - Culture through Sport’.

Tornando a Milano, domani, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci inaugura il programma estivo aprendo al pubblico l’allestimento che racconta quattro vetture iconiche dell’eccellenza su strada: ’Fatte su misura’, la bianchi 8hp del 1903, l’Alfa Romeo 8C 2300 Spider Zagato del 1932 e la Bisiluro DaMolNar del 1955 (appartenenti alle collezioni del Museo), a cui si aggiunge l’Alfa Romeo 8C 2900 B Berlinetta Touring del 1938, sequestrata in Francia dalla Guardia di Finanza di Milano nell’ambito di un’indagine e affidata al Museo in custodia giudiziaria dalla Procura della Repubblica, in accordo con la Soprintendenza della Città Metropolitana di Milano.