Il mondo del fitness si incontra a Rimini. In forma per l’estate

Di certo è diventato uno degli eventi più glamour di inizio estate. L’appuntamento più atteso dall’intero popolo degli amanti di fitness, sport e sana alimentazione, ma anche la piattaforma internazionale di business, innovazione e formazione più importante per l’industria del benessere. Parliamo di RiminiWellness, la manifestazione firmata Italian Exhibition Group, che tornerà alla fiera di Rimini e sulla Riviera dal 30 maggio al 2 giugno. E quest’anno lo farà con un appuntamento davvero ricco, visto che si tratta della 18ª edizione: la kermesse diventa maggiorenne.

"RiminiWellness ha un fascino speciale e la capacità di trasformare la città e tutta la Riviera nel manifesto mondiale più autentico per la promozione dell’attività fisica e dei sani stili di vita – commenta il presidente di Ieg, Maurizio Ermeti –. Per questo negli anni è diventato un incontro irrinunciabile per i protagonisti internazionali del benessere e dello sport, ma anche occasione per amplificare le opportunità di networking di settore".

L’evento riunirà per quattro giorni sotto i padiglioni della Fiera amanti delle palestre e produttori di attrezzature sportive, centri di formazione e associazioni di categoria, health center e medical spa. Insomma: tutto quanto fa benessere. Come da tradizione, nell’area Active il pubblico potrà testare le discipline di allenamento più innovative in compagnia dei trainer più qualificati, mentre negli spazi espositivi di Pro.Fit i professionisti potranno entrare in contatto con le più importanti aziende internazionali del settore e con i brand leader della produzione di attrezzature per il fitness e di tecnologie per lo sport.

L’edizione 2024 avrà come fil rouge il tema della longevità e del benessere integrato. Sono stati inoltre confermati i focus verticali di FoodWell Expo, l’area che accoglie aziende e brand del food & beverage, Riabilitec, filone dedicato alle tecnologie per la riabilitazione e il recupero post trauma, la Body and Mind Arena, con l’attenzione all’universo mindfullness e al benessere, mentre la novità Active Beauty si concentrerà su una categoria emergente di soluzioni e prodotti della bellezza utili per rispondere alle necessità degli sportivi. Inoltre, a RiminiWellness la formazione sarà come sempre al centro, con un intenso programma di corsi e di sessioni di aggiornamento pensati per i professionisti dell’intera industry del wellness e realizzati in collaborazione con prestigiosi partner accademici e istituzionali.

E anche nel 2024 RiminiWellness uscirà dai padiglioni della Fiera per incontrare la città e il territorio grazie a RiminiWellness Off, il ’Fuorisalone’ del benessere organizzato da Ieg in collaborazione con il Comune di Rimini: una ’Wellness Community Activation’ unica nel suo genere, che offrirà l’opportunità di godere di un ricco programma di iniziative legate allo star bene e al movimento nel segno dell’inclusività tra le meraviglie del patrimonio storico, culturale e turistico di un territorio da sempre vocato al benessere.