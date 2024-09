Il mito di Mike Bongiorno. Con Giovanni Rana un’amicizia tra gusto e allegria

di Violetta De Nicolais

Inaugurata al Palazzo Reale di Milano la mostra ’Mike Bongiorno 1924 - 2024’ curata da Nicolò Bongiorno e Alessandro Nicosia con la consulenza di Daniela Bongiorno. L’esposizione, organizzata in occasione del centenario della nascita del celebre presentatore, rappresenta un tributo al grande protagonista della storia della televisione italiana e alla sua rilevanza culturale nel Paese. Attraverso un percorso ricco di ricordi e materiali inediti, i visitatori potranno immergersi nella vita privata e pubblica di Bongiorno, riscoprendo i momenti più memorabili della sua straordinaria carriera.

Il Pastificio Rana è orgoglioso di sostenere questa importante iniziativa volta a preservare la memoria di Bongiorno e di valorizzare il suo ruolo di innovatore nel mondo della televisione. Attraverso la sua creatività, come performer ma anche in veste autoriale, Mike Bongiorno ha introdotto nuovi format e nuovi stili di intrattenimento, comunicando con un carisma unico e sperimentando l’utilizzo di dinamiche, logiche e tecnologie pionieristiche nel panorama italiano.

Il suo contributo ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della televisione, influenzando in modo imprescindibile l’intrattenimento televisivo. L’esposizione rappresenta una straordinaria opportunità per comprendere il ruolo e il percorso evolutivo della televisione, nonché l’importanza di continuare a sperimentare e innovare. Far conoscere la storia di Mike Bongiorno alle nuove generazioni è una fonte di ispirazione e un incoraggiamento per i giovani ad essere audaci e autentici, motivandoli a perseguire con passione e creatività la realizzazione dei propri sogni, sia professionali che personali.

"Mike Bongiorno per me era un amico, un compagno di viaggio. La nostra conoscenza risale alla fine degli anni ‘80, ai tempi della Ruota della Fortuna – sottolinea Giovanni Rana, presidente e fondatore di Pastificio Rana –. Mike è senz’altro uno dei pionieri della televisione italiana. Per questo, ammirato dalla sua incredibile esperienza, una volta gli chiesi un parere sul mio ruolo nelle campagne pubblicitarie di cui ero protagonista e la sua risposta mi commosse. Mi disse che non avevo bisogno di consigli, che andavo bene così com’ero, perché il segreto della comunicazione per lui è sempre stato quello di essere autentici e di non recitare, poiché il pubblico apprezza e riconosce la sincerità".

"Condividevamo la passione per la lirica – prosegue Rana – e lo invitavo all’Arena di Verona per godere insieme di spettacoli indimenticabili. Mike possedeva un talento straordinario nel far sorridere il mondo con la sua semplicità, con il suo talento umoristico innato, riuscendo a entrare nei cuori di tutti. È stato un vero pilastro della televisione italiana, un esempio di dedizione e passione che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo. La sua capacità di essere vicino e trasmettere emozioni al pubblico lo ha reso unico e indimenticabile.

La mostra è promossa dal Comune di Milano - Cultura con il patrocinio del Ministero della Cultura, prodotta da Palazzo Reale Milano, Fondazione Mike Bongiorno e C.O.R. Creare Organizzare Realizzare con la collaborazione di Allegria.