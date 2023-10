Il mistero di Atena? Un giallo tutto d’oro

Città di Atene,

V secolo a.C.

La luna si fece attendere, annunciata da un lucore che divenne sempre più intenso nel cielo scuro della notte d’agosto. Poi apparve, dapprima timida, facendosi sfolgorante e luminosa sopra alla rocca illuminata dalle torce. La serata era calda, l’estate era inclemente. Quando la luna si liberò di ogni ombra, Pericle alzò le braccia e, sulla folla radunata ai piedi dell’Acropoli, scese il silenzio.

Erano ormai trascorsi più di venti anni da quando Pericle era riuscito ad annullare il potere del rivale Cimone, dopo averlo accusato di aver cospirato alleandosi con gli spartani. Cimone era stato esiliato e Pericle si era saldamente collocato al comando della città, promulgando leggi a favore della popolazione come le elargizioni per meriti sociali ai cittadini e la libera entrata agli spettacoli teatrali per i meno abbienti. La sua grande popolarità gli aveva consentito decenni di potere incontrastato sulla città. Possedeva un fisico da guerriero, temprato dall’uso delle armi. Spesso la satira prendeva di mira il suo cranio sproporzionato. Ma lui non pareva far caso alle voci che criticavano il suo aspetto fisico o la sua politica. Almeno sino a quel giorno.

Dopo la porta di Bulè, le due rampe di scale salivano verso i propilei, un colonnato attraverso il quale si accedeva alla spianata dei templi. La costruzione del piccolo edificio dedicato ad Atena Nike, sulla destra della scalinata, era quasi ultimata e dominava dall’alto ogni passo della processione guidata da Pericle. Le torce illuminavano i monumenti. Una lieve brezza faceva danzare le fiamme. Sculture e bassorilievi, mirabilmente dipinti con colori accesi, sembravano prendere vita nei giochi di luce.

Pericle avanzava risoluto verso il Partenone. Si fermò per un istante ai piedi della colossale statua in bronzo di Atena combattente. Giunse le mani e chinò il capo. Poi riprese il cammino verso il tempio, lungo un percorso fiancheggiato da effigi di divinità e cimeli di vittorie degli ateniesi in guerra. Dinanzi alle testimonianze della storia della sua città, Pericle rallentava il passo per rendere omaggio a un passato glorioso. La processione riprendeva, quindi, la marcia solenne verso la scalinata che conduceva al tempio. Il Partenone, il tempio dedicato ad Atena vergine nata dalla testa del padre degli dei, si ergeva maestoso. Pericle aveva voluto che fosse ricostruito dopo che era stato distrutto a opera dei persiani di Serse. Fidia, sovrintendente dei lavori dell’Acropoli, aspettava lo stratega ai piedi della scala. Pericle attese che anche la retroguardia del corteo raggiungesse la piazzola, poi ottenne il silenzio con un gesto del braccio e invitò Fidia a prendere la parola.

"Credo che ognuno di voi abbia sentito parlare dei lavori che da tempo fervono all’interno del tempio. Ma nessuno ha mai potuto accedervi. È giunto il momento che tutta la città goda della vista di questa meraviglia." Fidia non era alto, ma aveva un fisico agile, reso tale dalle infinite contorsioni necessarie per modellare il marmo a tutte le altezze. Aveva braccia e mani forti, abituate a lavorare con mazzuoli e scalpelli. I suoi capelli, scuri e ricci, gli calavano sulla fronte. Il volto era coperto da una barba nera. La meraviglia cui lo scultore si riferiva era costata a lui, e alla sua squadra di abili scalpellini, più di tre anni di lavoro. La realizzazione dell’intero Partenone, invece, ne aveva richiesti quindici. In quel lasso di tempo Fidia e i suoi avevano scolpito novantadue metope, quaranta statue a tutto tondo e centosessanta metri di fregio. ra, in quella notte di plenilunio d’estate, gli ateniesi avrebbero potuto finalmente ammirare il suo capolavoro.

