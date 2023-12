Il mistero della “Ronda di notte“ di Rembrandt. Scoperto uno strato di piombo sulla tela

Rembrandt (1606-1669) utilizzò il piombo in uno strato di impregnazione del colore per preparare la sua tela più famosa, La ronda di notte. È la prima volta che si osserva questo tipo di rivestimento sull’intera superficie dell’opera; la scoperta è stata con gli studi di Operazione Ronda di Notte, in corso dal 2019.