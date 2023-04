Il mistero del libro all’arsenico: svelata l’identità di 1.800 profili-ombra

Un album avvelenato. Con 1800 profili, a mo’ di teatro delle ombre, neri su sfondo bianco e tanti enigmi da svelare. È il libro delle sagome di William Bache, un’artista inglese vissuto a cavallo tra il 1700 e il 1800. Un enorme tomo in cui sono contenuti migliaia di ritratti, come quelli di George Washington, di Thomas Jefferson, ma anche di semplici persone che, decenni prima dell’avvento della fotografia, volevano avere una sagoma del proprio viso da poter conservare o da poter regalar ai propri cari.

Il libro avvelenato

Il libro delle sagome, acquistato due decenni fa dal National Portrait Gallery (Washington), aveva fatto moto discutere quando, grazie a una ricerca condotta da professionisti, si fece una scoperta sorprendente: le pagine e la rilegatura dell'album erano contaminate dall'arsenico, un elemento impiegato per molteplici scopi nel 1800, prima che se ne scoprisse la nocività. Per questa ragione, l’opera non potrebbe mai essere maneggiata o condivisa in sicurezza con i visitatori del museo, se non con speciali precauzioni.

La versione digitale

Ma ora chiunque può sfogliare l'album, grazie alla versione digitale, intitolata “William Bache's Silhouettes Album", che è stata creata grazie ai finanziamenti dell'iniziativa Paper Project di Getty. Ma c’è altro: grazie al lancio del sito web, il team curatoriale della National Portrait Gallery ha anche rivelato le identità delle altre centinaia di persone che hanno posato per Bache, i cui volti erano rimasti nell’anonimato. Sono stati verificati i nomi che l'artista abbinava ad ogni ritratto, utilizzando il database genealogico Ancestry, che include i primi rapporti di censimento degli Stati Uniti. Sono state recuperate, così, registrazioni di nascita, matrimonio, morte, immigrazione e alberi genealogici risalenti a secoli fa. "Speriamo che i parenti delle sagome non identificate possano contattarci", ha detto Robyn Asleson, curatore di stampe e disegni del museo.

Chi era William Bache?

Bache era un’artista cosmopolita, che tra il 1802 e il 1813 viaggiò di città in città, su e giù per la costa orientale degli Stati Uniti promuovendo i suoi ritratti, economici ed innovativi, addebitando 25 centesimi, circa cinque dollari oggi, per quattro immagini identiche. Decise poi di aprire un negozio a New Orleans e infine si stabilizzò a Cuba, dove continuò a promuovere la propria arte. "Era solo in ogni città, e vi stava per un breve periodo... era in continuo movimento", ha detto Asleson.

Il mistero dell’arsenico

Per ottenere le sembianze dei suoi soggetti Bache utilizzava un fisionotrace, un dispositivo meccanico semiautomatico, le cui origini risalgono alla Francia del XVIII secolo, che aiutava gli artisti a riprodurre fedelmente il profilo di una persona su carta. L'artista ne brevettò proprio una sua versione. Infatti, mentre alcuni dispositivi simili tracciavano fisicamente il volto con una piccola barra, quello di Bache funzionava tracciando l'ombra del soggetto, senza alcun contatto con il volto della persona.

L’artista conservava una copia numerata di ogni ritratto, che coincideva con l’indice dei nomi presente in fondo all'album. Ma a quanto pare Bache non teneva registri destinati agli occhi dei futuri curatori e, con il passare del tempo, la sua calligrafia divenne imprecisa e l’indice sbrigativo "Verso la fine è molto difficile leggere i suoi scritti", ha detto il curatore.

Rimane però un mistero da svelare: perchè l'arsenico sulle pagine? Si ricollega, forse, alle tecniche tipografiche o l'artista, come nel famoso romanzo storico " Il nome della Rosa", ha voluto proteggerlo da curiosi indiscreti?