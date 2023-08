Il miracolo della musica crea gioia a Castelleone

di Andrea Mucci

La musica può cambiare il mondo. In meglio. Anche ’Magica musica’ ha cambiato i parametri a cui siamo abituati. La prestigiosa e interessante orchestra di Castelleone, in provincia di Cremona, dà la possibilità alle persone con disabilità di divertirsi e crescere attraverso le potenzialità e la bellezza di quest’arte, senza un approccio assistenziale, ma dando spazio all’autonomia e all’espressione spontanea dell’individuo per esaltarne le capacità, senza pregiudizi. Ne parliamo con il Maestro di ’Magica Musica’, Piero Lombardi.

Maestro, ‘Magica Musica’ svolge un’attività d’eccellenza riguardo la musica e l’arte.

"La maggior parte delle persone conosce soprattutto la nostra orchestra perché con questa abbiamo fatto 140 concerti fino ad adesso, siamo stati chiamati in tv, ci ha ospitato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a suonare al Quirinale, abbiamo ricevuto il premio ‘Paolo Borsellino’, la visita della delegazione giapponese, mandata dalla presidente del Consiglio. L’associazione però offre alle persone con disabilità la possibilità di frequentare tutte le arti".

Quali?

"Abbiamo anche l’atelier, la danza, facciamo scrittura creativa, poi yoga e così tutto quello che rientra nella sfera dell’espressività, proprio per dare dignità a tutte le arti, anche se quella della musica fa un po’ da front man. Per quanto riguarda, per esempio, l’atelier realizziamo scenografie mirate per i nostri concerti, o ancora, per il teatro danza".

Quale la filosofia che anima la sua orchestra?

"Il nostro atteggiamento di base è quello di dare la possibilità a queste persone di star bene, di godersi momenti piacevoli della vita, di essere gratificate per

raggiungere anche quel livello di dignità che tutti hanno e di riscatto nella società. E questo è un percorso che abbiamo fatto e sta dando grossi risultati".

Presto avrete anche una nuova sede...

"Sì, da settembre finalmente avremo una sede nostra, non senza fatica, e questo ci ha consentito di lanciare un progetto ancora più importante ed interessante ossia portare il nostro intervento anche nelle scuole. Non solo, ma trai i progetti in ponte dell’associazione c’è quello di aprire un Blog permanente che permetta ai ragazzi di contattare tutte le realtà, non solo della nostra Italia, ma del mondo".

Quale il metodo da voi utilizzato per far entrare nella musica gli allievi?

"Premetto che noi non facciamo e non faremo mai alcuna selezione artistica, musicale. La nostra modalità didattica è quella di andare a trovare quelle che sono le peculiarità di ogni ragazzo, scovarle e farle emergere. Io le partiture le stendo, naturalmente, in base all’organico che ho: se ho un ragazzo che suona la batteria, è ritmico gli faccio suonare le percussioni, se ne ho un altro che ha una voce intonata gli faccio studiare canto e lo faccio cantare".

Un’inclusione a tutto tondo…

"Sicuramente. Attenzione, però. Sono sempre stato convinto che i ragazzi disabili per essere inclusi devono stare per forza con gli altri, ma nella società non è così e molto spesso rimangono isolati. Il messaggio è che a questi ragazzi non bisogna voler bene, ma bisogna volere il bene, ossia cos’è meglio per loro. E’ un confine molto delicato per cui l’articolo ‘il’ cambia proprio la sostanza".