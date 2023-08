Il mio viaggio nel virtuale

In seconda elementare i suoi, marocchini trasferiti in Italia, prima sulla montagna bolognese intorno a Loiano poi scesi in pianura a Granarolo, lo portarono da degli amici a Brindisi e lì scoprì la Playstation 2 che da allora è diventata la sua ossessione (la prima tutta sua gli venne regalata in prima media). Mouad Ait Rais, in arte Teknoyd, ha scoperto così il fascino di poter essere personaggio di un mondo virtuale guidando i destini propri e altrui in web series da milioni di click, con un eroe che è il suo alter ego, Ahiaaa, divenuto anche personaggio del primo manga-game italiano, ’Il colpo finale’, uscito per Mondadori Electa, cui si è affiancato più di recente Blu, guarda caso proprio un ragazzino marocchino che sogna la ricchezza ma si scontra con un carattere un po’ ingenuo e credulone.

’Il colpo finale’ porta su carta Ahiaaa, il gangster russo protagonista dei 53 episodi digitali postati su Youtube. Si è mai posto il problema che i suoi fan possano emularne le gesta violente?

"Ma è come dire che, leggendo Lupin, si diventa dei ladri. Il contesto è molto light, adatto a tutte le età di gamer e lettori".

Si autodefinisce nerd moderno...

"Moderno perché nel tempo il termine ha perso l’accezione negativa di persona che si rinchiude dentro i suoi interessi. Fortnite ha rivoluzionato la considerazione per questo status trasformandolo in un figo, in un protagonista della cultura pop del web".

Per immergersi ancora di più in questa temperie culturale ha fondato anche una Streamhouse dove lei e altri quattro nerd vi rinchiudete a pensare...

"Siamo alla seconda stagione e da Como ci siamo trasferiti vicino a Bologna. Viviamo tutti in una stessa casa per condividere la nostra passione-lavoro, sviluppare nuove idee in sinergia e creare contenuti a 360° per tutte le piattaforme".

Sente sulla sua pelle il problema dell’integrazione?

"Assolutamente no, non ricordo neppure quando ho cominciato a imparare l’italiano, mio fratello è nato qua e tutte le vicende degli immigrati di seconda generazione mi sono estranee. Parlo arabo, marocchino e italiano e in casa le ultime due le mischiamo quasi senza accorgercene".

In tv, su DMax, ha partecipato a un’intera stagione di ’House of Esports’. Esperienza da ripetere?

"Qualcosa in giro c’è ma non voglio spoilerare nulla. Certo che la tv è un mezzo utilissimo a farti conoscere e a dar risonanza al lavoro che fai".

Ha avuto un mentore?

"No, guardavo colleghi che ora non fanno più i gamer e mi chiedevo: “Perché non farlo anch’io?“. Nel giro di due anni dalle prime condivisioni ho iniziato a vedere riscontri dal pubblico e ho deciso di licenziarmi dall’azienda dov’ero da un anno e mezzo tenico sviluppatore per le centraline della Ferrari di Formula Uno".

Ma è un lavoro che dura per sempre?

"Ha mille sfaccettature per cui come nel calcio si passa da giocatore ad allenatore, così nell’intrattenimento web si può lavorare dietro le quinte gestendo i nuovi talenti".

Com’è la vita quotidiana di un gamer?

"Mi sveglio alle 9 e fino alle 11 svolgo la parte più noiosa della mia attività che è quella di analisi delle statistiche del pubblico che mi segue e delle novità con cui mi aggiorno. Poi preparo i video da mettere su YouTube e Tik Tok e verso le 19 comincio con le dirette streaming che durano fin verso mezzanotte, l’una. Sabato e domenica però resto offline per non andare in burn-out a meno che non ci siano fiere di settore, ma sono 4-5 l’anno. La prossima è la Games Week di Milano a novembre".

E i capelli tinti di blu sono un vezzo o un’esigenza di scena?

"Mi piace avere i capelli tinti e li ho sempre avuti blu tranne quando li decoloro che allora sono biondi. E i miei personaggi mi rispecchiano anche in quello".

Infatti l’ultimo si chiama Blu...

"Siamo alla terza stagione e diciamo che mi rispecchia ancora di più di Ahiaaa. La bravura del gamer sta nel rendere credibili i sentimenti dei suoi eroi, smuovendo il pathos del pubblico. La storia d’amore di Ahiaaa con Mal ha fatto appassionare il pubblico proprio perché ci ho messo del mio, anche pompando certe situazioni in modo da scatenare pianti e dissenso".