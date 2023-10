Il mio destino era il set

Il nonno, Bud Spencer, all’anagrafe Carlo Pedersoli, era un napoletano purosangue. Ma mamma Diamante, la sua terzogenita, ha visto la luce a Roma, come pure il padre, Alessio Pigazzi, che la professione di chirurgo ha però portato in America. Così l’unico frutto del loro amore, Sebastiano, nato e cresciuto Oltreoceano, si sente italiano ma anche tanto americano, diviso com’è tra New York e Los Angeles dove, in attesa che finisca lo sciopero in atto e riaprano gli Studios, debutterà a fine mese nella pièce ’La decima fila’ con cui corona un sogno che cova da tempo: fare teatro su testi scritti e diretti da lui. "C’è anche un film in ballo che se si riuscisse a fare in primavera in Italia dirigerei sempre io. Ma so che è sempre più difficile farsi produrre".

Un passo da gigante, considerando che Sebastiano, che al college ha studiato Storia e Scienze Politiche, ha ammesso non troppo precocemente con se stesso che la vocazione dell’attore era prepotente e insopprimibile. "Ci ho messo un po’ a metterlo a fuoco e soprattutto a tirarlo fuori, a confessarlo".

E sono seguite scuole di recitazione?

"Ho fatto teatro da piccolo, al liceo un corso su Shakespeare e da più grande mi sono avvicinato al mestiere con corsi al college. Ma di fatto quando questo ’bug’ della recitazione ti entra dentro, non sei nemmeno tu a scegliere cosa fare ma è lui che si impossessa di te, ti scende nel corpo e non ti dà scampo".

Entrare nel cast di una produzione faraonica come il sequel di ’Sex & The City’, ’And Just Like That’, rappresenta già una sorta di consacrazione...

"Nella seconda serie (on demand su Sky) sono stato Giuseppe, il compagno di Antony, e in effetti mi sono sentito parte di un qualcosa di importante, storico. Era quasi surreale trovarmi sul set con Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis. Spero di partecipare anche al terzo capitolo della saga. Ma in questo mestiere ci sono poche certezze".

’Time is Up’ e ’We Are Who We Are’ sono produzioni anche italiane. Quali sono le differenze principali tra i due Paesi a livello cinematografico?

"Anche in America ogni set è diverso dall’altro, nel senso che esistono produzioni faraoniche ma anche low budget che sono alla pari se non addirittura più spartane di quelle italiane".

Dove va inserito ’Jack and Lou A gangster Love Story’, il suo primo ruolo da protagonista?

"Il film è nato da un podcast di successo con Lisa Kudrow di cui io però non ho fatto parte. Nel lungometraggio sono Jack McGurn, il braccio destro di Al Capone di cui viene narrata la storia di immigrato (all’anagrafe si chiamava Vincenzo Gibaldi, poi venne soprannominato Machine Gun), mafioso di vaglia con amante e futura moglie, la Louise Rolfe impersonata da Linda Hamilton, che cade in disgrazia e si ritrova solo e povero. Insomma finisce male".

Teme i paragoni con nonno Bud?

"In realtà no, perché apparteniamo a epoche diverse e forse la parentela è più un punto di partenza per voi giornalisti che altro. Come persona è senz’altro un modello perfetto ma irraggiungibile: aveva le passioni da uomo rinascimentale e le ha tutte coltivate. Ma come attore, adesso manco più esistono gli spaghetti western che ha fatto lui. Piuttosto i miei modelli sono Dustin Hoffman o registi tipo Fellini, Orson Welles".

Registi e attori, un doppio binario che torna ...

"Se devo esprimere un desiderio, nell’immediato mi porrei l’obiettivo di fare film come regista e come attore. Sento entrambe le figure nelle mie corde. Ma il mestiere è imprevedibile per cui è difficile immaginare un approdo, un arrivo, una consacrazione. Per come sono fatto io, poi, ogni traguardo è un trampolino verso altre mete. Cerco di arrivare sempre più in alto su una montagna che continua però a crescere incessantemente".

La bellezza aiuta?

"Oddio, non mi sono mai sentito tale e non me lo sono mai chiesto. Poi, certo, un attore viene scelto anche per l’aspetto fisico ma non saprei dire quanto sia importante nel mio caso".

Ci sono state finora scene che le hanno creato imbarazzo?

"Diciamo che mi sono trovato in situazioni di vulnerabilità ma non ho mai provato paura perchè una volta che intraprendi questa strada sai che entri nel mood di un personaggio e cambi tu stesso mentalità".