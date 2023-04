"Il mio Capitan Uncino rabbioso e forte" Jude Law alla sfida con Peter Pan

Comprendere "il passato di Capitan Uncino, e cosa l’avesse reso un cattivo", anche se lui "ovviamente non si vede così, tutti i villain pensano di essere gli eroi della storia". È stato il punto di partenza, per Jude Law, nell’interpretare l’arcinemico di Peter Pan in Peter Pan & Wendy, rilettura dell’omonimo romanzo di J. M. Barrie uscito nel 1911 e remake live action del cult animato Disney del 1953. Il film diretto da David Lowery, in arrivo su Disney+ il 28 aprile, ha per protagonista, nel ruolo del bambino che non voleva crescere, Alexander Molony.

Lowery è rispettoso dell’originale, salvo aspetti nuovi come il legame di amicizia perduta tra capitan Uncino e Peter. "Pensavo di conoscere la storia di Peter Pan, ma rileggendo i libri e sviluppando il film ho capito che c’era ancora tanto altro da raccontare che fino ad allora non era stato mostrato sullo schermo – ha spiegato il regista – Certo, non c’era da reinventare la ruota, noi restituiamo alle persone il Peter Pan che amano, ma mostrando anche il racconto in una nuova luce".

Law per il suo Capitan Uncino è ripartito dai libri: "È un grande personaggio, ed era importante per me essere il più vero possibile nei suoi confronti, dargli uno spessore". Fra le descrizioni del personaggio nel romanzo c’è quella di essere "l’unico pirata di cui Long John Silver aveva paura. Sapevo quindi che doveva intimorire e avere una forte presenza fisica, ma in una maniera che risultasse reale".

Per dare volto al personaggio Law ha anche avuto una chiave molto personale: "Il mio figlio più grande, quando aveva quattro- cinque anni adorava Peter Pan e io passavo le ore a giocare con lui sfidandolo per casa nei panni di Capitan Uncino".