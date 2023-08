"Il mio Angus non si è ucciso Per lui siate gentili ogni giorno"

Lisa Cloud, la madre di Angus Cloud, ha scritto un messaggio sui social per contestare le ricostruzioni sulla morte del figlio, avvenuta lunedì scorso a soli 25 anni, secondo cui l’attore di Euphoria si sarebbe tolto la vita nella casa di famiglia a Oakland, in California, probabilmente con un’overdose, piegato dalla disperazione per la morte del padre.

La madre di Angus ha invece chiarito: "Amici, voglio che sappiate che, sebbene mio figlio fosse profondamente addolorato per la prematura scomparsa del padre a causa del mesotelioma, il suo ultimo giorno di vita è stato gioioso. Stava riorganizzando la sua camera, con l’intenzione di rimanere a lungo nella casa che amava. Parlava di voler sostenere emotivamente ed economicamente la sorella al college. Non aveva intenzione di lasciare questo mondo. Quando ci siamo abbracciati e dati la buonanotte, ci siamo detti quanto ci amassimo, e lui ha detto che ci saremmo visti al mattino. Non so se e cosa abbia assunto. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania, si è addormentato e non si è più svegliato". Infine la madre invita a ricordarlo così: "vi chiedo di compiere casuali gesti di gentilezza nella vostra vita quotidiana".