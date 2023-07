"Il mio amico Julian Sands, che cuore grande"

di Giovanni Bogani

Era il gennaio scorso, quando sui siti comparve una strana notizia. L’attore Julian Sands, il volto bello di Camera con vista (1985) e di Urla del silenzio (1984), non si trovava più. Era partito per un’escursione su una montagna a nord di Los Angeles e le sue tracce si erano perse. Pochi giorni dopo, trovarono la sua auto. Poi, più niente. Fino a pochi giorni fa: il 24 giugno furono scorti, sui boschi di quella montagna, dei resti umani. E gli esami non hanno dato adito a dubbi: erano quelli dell’attore, 65 anni. Sands era un grande appassionato di alpinismo. "Amo scalare le montagne, ho passato un sacco di tempo sulle Alpi, sulle Ande e in Alaska", aveva dichiarato. "I momenti più felici della mia vita sono quelli vissuti in cima a una montagna, in un glorioso, gelido mattino". Ma deve essere stata una ingloriosa, gelida notte quella che non gli ha dato scampo, con il cellulare scarico, in una delle montagne più pericolose degli Stati Uniti.

Domenica scorsa a Ischia, in apertura del festival Ischia Global film & music, è stata proiettata l’anteprima mondiale dell’ultimo film che Julian Sands ha interpretato. Un film diretto da un regista italiano, Valerio Esposito. Uno dei pochi che sono riusciti, con talento e determinazione, a lavorare a Hollywood. Il film, in uscita nei cinema italiani dopodomani, 13 luglio, si chiama Double Soul. È un thriller che si snoda fra una Roma notturna, levigata, misteriosa e un Medio oriente di sabbia e grattacieli da fantascienza. Nel cast Marco Bocci, le gemelle Angela e Marianna Fontana (Indivisibili) e alcuni fuoriclasse del cinema internazionale: i premi Oscar F. Murray Abraham e Danny Glover, Paz Vega e, appunto, Julian Sands. Non era, questo, l’unico film che Sands doveva fare con Esposito: stavano progettando insieme il prossimo, in cui l’attore scomparso sarebbe stato uno dei protagonisti. "Scherzavamo spesso sul fatto che questo film, Double Soul, fosse una specie di mappa dentro alla quale trovare il nostro prossimo percorso", dice il regista. "Julian era diventato, nel frattempo, un carissimo amico".

"Conservo gelosamente i messaggi di incoraggiamento che Julian mi mandava durante le riprese", prosegue Esposito. "E ho impresse nella mente le lunghe chiacchierate che facevamo. Sui classici della letteratura, e sul suo amore per la montagna". Sands era un alpinista esperto? "Espertissimo. E prudentissimo. Se è accaduto qualcosa, deve essere accaduto qualcosa di terribile, altrimenti Julian avrebbe saputo sbrogliarsi in qualunque situazione. Lo so bene, perché sono andato anche io qualche volta, da dilettante assoluto, in escursioni con lui. Non era un alpinista della domenica".

"Come attore e come persona, Julian poteva sembrare schivo, riservato. Ma bastava un attimo, e si scioglieva. La notte prima dell’inizio delle riprese vide il mio film precedente, Calico Skies con Tom Sizemore. E senza dire nulla, venne e mi abbracciò fortissimo, a lungo. “Che succede, Julian?“, gli chiesi, e lui: “Ho visto il tuo film…“. Da allora diventammo inseparabili, parlammo di Shakespeare, dei film che amavamo. E mi portò con sé in montagna".

Valerio Esposito ha avuto il coraggio raro di andare negli Stati Uniti e di cercare una propria strada al cinema lì. "Era il 2008, entrai in un videonoleggio. Sopra un Dvd di Paolo Sorrentino c’era scritto: “Fellini incontra Tarantino“. E lo dicevano di un regista italiano! Rimasi ipnotizzato da quella scritta. E pensai che anche io dovevo provarci, lì, dove il cinema si fa ai più alti livelli". Pochi mesi fa Esposito ha ottenuto la cittadinanza onoraria americana per meriti cinematografici. "È stato come un sogno. Ora, dopo tanti anni di America, voglio lavorare in entrambi i paesi".