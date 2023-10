"Il mio amico Freddie, tutto genio e risate"

Fotografie, cimeli originali, video e rarità ripercorrono la vita e la carriera dei Queen e in particolar modo del mito di Freddie Mercury grazie al materiale prodotto, raccolto e conservato dall’amico della band Peter Hince: è Queen Unseen-Peter Hince, la mostra a cura di Gianni e Niccolò Chimenti inaugurata ieri a Rimini, a Castel Sismondo, nel Fellini Museum, visitabile fino al 30 novembre 2023. Il sodalizio tra Hince e i Queen inizia nel 1975, quando la band si appresta a registrare A Night at the Opera. Nato a Hereford, in Inghilterra, nel 1955, Hince, giù roadie di David Bowie, era il responsabile di strumenti e soundcheck che doveva vigilare affinché la performance della band sul palco filasse come da copione; presto si guadagnò la fiducia di Freddie, Brian May, Roger Taylor e John Deacon. Hince inizia a scattare fotografie ai Queen a partire dal 1976 e continua fino al 1986, con una parentesi di ulteriori due anni in cui Peter avrebbe immortalato solo Mercury. In virtù dello stretto rapporto personale tra Hince e Freddie, la mostra ha un particolare focus sul leader della band.

Hince, ci racconta il suo rapporto con Mercury?

"Era un grande artista, un professionista serio e meticoloso, era geniale, unico. Faceva tutto parte del suo essere. Era autoironico, mentre gli altri membri della band non riuscivano ad esserlo nello stesso modo. Potevi sempre farti una risata con Freddie, ma sapevi bene dove era il limite. Una grande persona".

Com’era come leader di un gruppo?

"Era imbattibile. La sua voce, il suo carisma, il modo in cui faceva suo il palcoscenico e incantava il pubblico... Aveva qualcosa in più. Era capace di tutto sul palco, era un grande showman, ironico, istrionico".

Quando lo ritraeva in uno scatto, come si comportava?

"Era rilassato, tranquillo, eppure emanava un’aura incredibile: sentivi che era una persona speciale, qualcosa di prezioso".

Quando ha incontrato per la prima volta Freddie e gli altri membri dei Queen?

"Nel 1973. Lavoravo per i Mott The Hoople, e i Queen erano la loro band di supporto in un tour in Gran Bretagna. Il primo album dei Queen era appena uscito. Ho capito subito che ero entrato a far parte di una grande famiglia artistica, e che avevano qualcosa in più".

Come ha vissuto la loro ascesa nell’Olimpo delle celebrità?

"Ho visto accadere tutto, sono stato fortunato. I Queen volevano diventare la più grande band del mondo. Non fecero segreto di questo e negli anni ’70 erano una fantastica rock band, e negli anni ’80 divennero una fantastica pop band".

Un ricordo indelebile?

"Ne ho tanti, le prove del Live Aid, o quando mi sono trovato in sala di registrazione quando Bohemian Rhapsody venne incisa. Ricordo solo che non sapevo assolutamente di cosa diavolo parlasse! Ed ero con Freddie quando scrisse Crazy Little Thing Called Love. Davvero un momento speciale".

C’è una foto che ha tenuto solo per lei?

"No. Credo che sia giusto che il mondo sappia tutto di questi miti, che possa capire attraverso il mio sguardo la loro visione del mondo".

Lei ha scritto il libro Queen Unseen e ora esce con Queen Uncovered. Che altro si può dire sui Queen?

"Per più di un decennio ho condotto una vita che gli altri potevano solo immaginarsi: lavorando a capo della crew dei tecnici dei Queen. Poi sono diventato il loro fotografo a tempo pieno, proprio mentre registravano A Night at the Opera, l’album che li avrebbe lanciati sulla scena internazionale. In questo libro intimo e affettuoso cerco di ripercorrere gli eventi salienti, ma anche i capricci, le curiosità, i rapporti umani. Si può ancora dire molto, perché i Queen sono stati il più grande gruppo rock del ventesimo secolo".