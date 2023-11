Il metodo delle 5D per non voltarsi

L’Oréal Paris ha lanciato il programma ’Stand Up’ contro le molestie in luoghi pubblici l’8 marzo 2020 in partnership con ’Right To Be’ (prima chiamata Hollaback!), una ONG internazionale esperta nella lotta contro le molestie di ogni genere.

Il progetto ’Stand Up’ ha l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione mondiale sul problema delle molestie nei luoghi pubblici formando oltre due milioni di persone con il metodo delle 5D (Distrarre, Dare sostegno, Delegare, Documentare, Dire) che fornisce 5 strumenti semplici ed efficaci per aiutare le persone a intervenire in sicurezza quando sono testimoni o vittime di una molestia in luogo pubblico. Fino a oggi oltre due milioni di persone hanno partecipato alle attività formative di Stand Up in oltre 42 Paesi.

Sottolinea Delphine Viguier-Hovasse (nella foto in alto), presidente globale di L’Oréal Paris: "Le molestie nei luoghi pubblici negano i valori dell’empowerment delle donne, pilastro del Dna di L’Oréal Paris. Siamo orgogliosi di constatare che in breve tempo il nostro programma di formazione Stand Up abbia avuto un impatto concreto così positivo".