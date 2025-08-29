Il mercato ’Lo Matsòn’ spegne 25 candeline. Cracco ospite d’onore

L’autenticità della tradizione enogastronomica di Courmayeur torna protagonista con l’attesissima edizione 2025 di ’Lo Matsòn’, il food market in programma domenica 7 settembre, che quest’anno festeggia il 25° anniversario. Un traguardo importante che verrà festeggiato in grande stile grazie alla partecipazione straordinaria dello chef stellato Carlo Cracco, ospite d’onore di questa edizione celebrativa che si sta già mettendo in moto.

Dopo i mercati estivi che ogni martedì in luglio e agosto al Jardin de l’Ange hanno permesso di conoscere una grande varietà di prodotti agricoli a chilometro zero, biologici e a denominazione di origine protetta, il primo weekend di settembre le vie del centro di Courmayeur si animeranno con le caratteristiche bancarelle dove sarà possibile degustare e acquistare le eccellenze locali, sinonimo di autenticità e unicità: non solo salumi e formaggi, ma anche frutta e verdura fresca, miele, farine e prodotti più insoliti che meritano di essere scoperti, come la trota, unico pesce valdostano, da gustare al naturale o nella versione affumicata.

Ad accompagnare gli assaggi non mancheranno vini pregiati del territorio e birre spillate a regola d’arte, ma anche il succo di mela prodotto con croccanti mele di montagna coltivate secondo il metodo eroico e il sidro, consumato da secoli nei villaggi alpini. Imperdibili i gin e i distillati artigianali nati alle pendici del Monte Bianco. Oltre ai prodotti alimentari, Lo Matsòn è l’occasione giusta per approfondire la conoscenza della tradizione millenaria legata alle piante officinali che trovano spazio non solo in tisane e infusi ma anche nella cosmesi naturale. Tra le più curiose spicca la buddleja, nota come ’pianta delle farfalle’ e apprezzata per le sue capacità antiossidanti e rigeneranti.

A rendere ancora più speciali i prodotti sarà l’esperienza di sentirli raccontare dagli espositori, che anche quest’anno saranno circa 70, tra habitué - alcuni dei quali presenti sin dalla prima edizione - e nuove realtà tutte da scoprire. La bellezza di Lo Matsòn sta proprio in questo: entrare in contatto con chi immagina, crea, coltiva e condivide con grande passione la propria storia e quella dei propri prodotti. Al programma si aggiunge l’anteprima di sabato 6 settembre, con laboratori per famiglie, degustazioni, momenti musicali con dj set, mixology e – clou del weekend – un esclusivo show cooking di Chef Carlo Cracco (foto di Courmayeur Mont Blanc) al Jardin de l’Ange, che interpreterà i sapori del territorio in una performance culinaria aperta al pubblico.