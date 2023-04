Il “Mazzini morente“ dimenticato in America

di Riccardo

Jannello

Ridateci il Mazzini morente, il quadro di Silvestro Lega che al Rhode Island School of Design Art Museum di Providence giace nei depositi in mezzo ad altre 82.911 opere che per il pubblico sono disponibili solo online (al sito risdmuseum.org sezione art&design), ma non figurano fra quelle 2.177 della collezione fruibili a chi si inoltra nelle sale del museo americano. Un capolavoro, quello del macchiaiolo fiorentino, che per la storia del nostro Paese ha un significato molto importante ma tale non è per l’istituzione a stelle e strisce che pure se l’era accaparrato a un’asta di Christie’s nel 1959.

L’iconico quadro ha spinto quattro deputati del Pd – Cecilia d’Elia, Francesco Verducci, Vincenza Rando e Andrea Crisanti – a una interrogazione parlamentare; hanno chiesto ai ministri della Cultura, Gennaro Sangiuliano, e degli Esteri, Antonio Tajani, che il governo avanzi "una proposta di acquisto o di prestito per rendere nuovamente fruibile la tela". A detta dei quattro interroganti, una sede ideale per il quadro sarebbe la Domus Mazziniana di Pisa – città nella quale Giuseppe Mazzini è morto – o in alternativa una nostra sede diplomatica in America per ricordare la Mazzini Society che Gaetano Salvemini fondò a New York nel 1939 radunando gli esuli dal fascismo.

La tela riveste dunque "una straordinaria rilevanza per la storia e l’identità nazionale del nostro Paese", ma è anche un’opera fra le più famose di Silvestro Lega (1826-1895), che il 12 marzo 1872 entrò a Pisa nella Casa Rosselli dove Giuseppe Mazzini veniva ospitato clandestinamente da circa un mese e nella quale in realtà era già morto da due giorni, il 10 marzo. Lega, quindi, ha visto il cadavere di Mazzini poco prima che venisse preparato per i funerali: chiese di potere disegnare su un brogliaccio come promemoria la parte superiore del corpo adagiata sul letto e poi si ritrasse. In realtà l’opera fu completata solo l’anno successivo, il 1873, in studio: al volto del grande patriota cercò di dare una immagine serena pur a occhi chiusi. Alla prima mostra nella quale l’opera fu esposta, lo stesso anno della realizzazione, i critici annotarono "il contrasto fra la sua profonda tristezza (nel ritratto, ndr) e la grande vitalità con la quale Mazzini era conosciuto in vita".

C’è un particolare che ha sempre fatto discutere riguardo a questo olio su tela relativamente piccolo (76x100): Mazzini veste un soprabito marrone a quadri e non il solito completo nero che indossava come segno di lutto per la mancata unificazione dell’Italia: l’abito apparteneva a un altro grande del Risorgimento, Carlo Cattaneo, morto tre anni prima, protagonista delle Cinque Giornate di Milano nel 1848. Lo aveva portato come cimelio a Mazzini Maurizio Quadrio, suo discepolo e amico, triumviro della Repubblica Romana, e fu lui a farglielo indossare. Il feretro di Mazzini partì solennemente dalla stazione ferroviaria di Pisa San Rossore e il 17 marzo arrivò su un vagone parato a lutto a Genova, la città dove era nato il 22 giugno 1805.

Il funerale solenne precedette la traslazione nel cimitero monumentale di Staglieno, dove Mazzini riposa in un sontuoso tempio del “Boschetto irregolare“; nel portico la tomba della madre Maria e una serie di iscrizioni funerarie che si devono a personaggi come Carducci e D’Annunzio e perfino Lev Tolstoj. Nella zona circostante, il “Boschetto dei Mille“, sono sepolti altri protagonisti del patriottismo risorgimentale e della spedizione di Garibaldi. Il 19 giugno 1946 ci fu l’ostensione del corpo voluta per la vittoria della Repubblica sulla Monarchia nel referendum.

Intanto il quadro di Lega aveva fatto il giro di alcune gallerie italiane, ma alla fine degli anni Cinquanta del Novecento prese la via delle Americhe nel fondo acquisito da Helen M. Danforth e donato appunto al museo di Providence. Esposto in un primo momento al pubblico, con la digitalizzazione la direzione del museo ha deciso di toglierlo dalle sale e mostrarlo solo online a richiesta, ricevendo comunque, secondo la fonte della istituzione, un discreto numero di download. Ma ciò non basta: l’importanza storica e artistica dell’opera merita qualcosa di più, come i 58 reperti archeologici del Metropolitan Museum di New York che all’inizio dell’anno anno lo Stato italiano è riuscito a farsi riconsegnare. Nelle coscienze degli italiani Mazzini va portato a casa, morente o morto che fosse. E magari la prossima sarà l’enigmatica Gioconda.