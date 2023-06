Il mascara, mini guida per un prodotto make up fondamentale

Il mascara, noto anche come rimmel, è uno dei prodotti cosmetici più amati e che non dovrebbe mai mancare nella trousse dei trucchi: con pochi gesti può trasformare, intensificare immediatamente lo sguardo.

Proprietà

Il mascara è noto per aggiungere volume, spessore e definizione alle ciglia che rende più folte e piene. Se si hanno le ciglia un po’ corte o dritte, questo prodotto aiuta ad allungarle. In generale le scurisce, in modo da mettere in risalto gli occhi e l’incarnato.

Versatile

Oggi il rimmel è disponibile in un’ampia gamma di formule, colori e applicatori differenti. Ciò offre molte possibilità di personalizzazione e permette di ottenere diversi effetti a seconda delle preferenze personali. Per l’estate la versione waterproof, resistente all’acqua, e a lunga durata è quella più indicata.

Scovolino

L’effetto desiderato può dipendere dalla forma dello scovolino. Se presenta spazzole grandi e fitte il risultato sarà più voluminoso, mentre se le ha a punta possono essere definite anche le ciglia più corte e quelle inferiori. Alcuni scovolini, inoltre, hanno una forma curva o a mezzaluna che può aiutare a incurvare e sollevare di più le ciglia.

Setole

Setole lunghe e fitte tendono a conferire più volume alle ciglia, mentre setole più corte e rade le separano e le allungano maggiormente. E ancora, le setole naturali sono più morbide, mentre quelle sintetiche sono più rigide e permettono di applicare il prodotto con più precisione.

Preparazione

Prima di applicare il mascara, le ciglia devono essere ben pulite e asciutte. Conviene rimuovere eventuali resti di makeup precedente con un detergente per il trucco delicato. Le ciglia, poi, andrebbero curate e nutrite adeguatamente utilizzando sieri specifici o oli naturali (come quello di mandorle, di ricino e di cocco, ricchi di vitamine e acidi grassi) con effetto rinforzante. Questi prodotti possono essere applicati alla sera prima di andare a dormire, risciacquando gli occhi attentamente al risveglio mattutino. Esistono anche mascara arricchiti con vitamine, cheratina o collagene.

Curvatura

Prima di applicare il rimmel si può usare un piegaciglia posizionandolo alla base delle ciglia e premendo delicatamente per alcuni secondi, per definire la loro curva e aprire lo sguardo. Per avere maggiore intensità, si può applicare anche un primer per ciglia, sempre prima del mascara.

Applicazione

Comincia dalla base delle ciglia e muovi a zig-zag lo scovolino verso la parte esterna, dando un tocco di colore, con cura, dalla radice alle punte. Puoi passare due o tre strati a seconda delle tue preferenze e del risultato che vuoi ottenere.