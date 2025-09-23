Il Mar Caspio sta diventando sempre più piccolo

E’ il più grande bacino interno d’acqua della Terra, ma si sta facendo sempre più piccolo: secondo i monitoraggi, il Mar Caspio sta andando incontro a un restringimento della sua superficie a una velocità allarmante.

L’abbassamento dei livelli dell’acqua, causato principalmente dal cambiamento climatico, sta trasformando vaste aree costiere in distese aride, mettendo a rischio tanto gli ecosistemi quanto le attività economiche che caratterizzano questo enorme lago salato.

Un declino ambientale senza precedenti

Nel corso dei secoli il Mar Caspio è andato incontro a più oscillazioni naturali, ma quello che sta accadendo in questo millennio può essere considerato un declino ambientale senza precedenti.

Dal 2000 il livello dell’acqua è in calo di circa 6 centimetri all’anno, con un’accelerazione drammatica a partire dal 2020, quando in alcune zone si è registrata una perdita fino a 30 centimetri all’anno. Un processo tanto grave quanto costante, che lo scorso luglio ha portato alcuni scienziati russi ad annunciare che il livello del Mar Caspio aveva toccato un minimo storico, mai registrato dall’inizio delle rilevazioni strumentali

Arriva meno acqua e ne evapora di più

Se in passato deviazioni dei corsi d’acqua per uso agricolo e industriale avevano influito sul livello del mare, oggi è il riscaldamento globale a causare il progressivo restringimento del Mar Caspio. Diminuisce la quantità d’acqua indotta dalle precipitazioni e dall’afflusso fluviale, soprattutto dal Volga, mentre le alte temperature aumentano l’evaporazione di quella presente.

Se i dati raccolti rappresentano più di un allarme, le proiezioni sono inquietanti. Anche se si riuscisse davvero a limitare il riscaldamento globale secondo quanto previsto dall’Accordo di Parigi del 2015, il livello del Mar Caspio potrebbe arrivare ad abbassarsi di 10 metri rispetto al 2010. Ma alcuni esperti, considerando le emissioni attuali, arrivano addirittura a stimare una perdita di addirittura 18 metri

Animali, ma anche uomini a rischio

L’impatto ecologico del processo in atto può avere effetti devastanti sugli ecosistemi in generale e su alcune specie animali in particolare.

La foca del Caspio, già a rischio di estinzione, potrebbe perdere oltre l’80% del proprio habitat riproduttivo. Mentre lo storione del Caspio, famoso in tutto il mondo per il caviale, vedrebbe ridursi drasticamente le aree di deposizione delle uova. Inoltre, le zone umide da sempre sfruttate da molti uccelli migratori stanno progressivamente diventando deserti sabbiosi.

Le conseguenze riguardano però anche l’uomo: come nel caso del lago d’Aral, l’esposizione alla luce solare dei fondali potrebbe portare al rilascio di polveri tossiche nell’aria, minacciando le comunità che vivono sulle rive.

Oltre alla salute, anche l’economia è minacciata: importante centro di pesca e ricco giacimento di gas e petrolio, il Mar Caspio è anche un importante corridoio commerciale tra Asia ed Europa. Il ritiro delle acque rende però sempre più difficili le attività portuali: a Baku e Aktau già ora servono dragaggi costosi per mantenere attive le rotte, mentre le compagnie energetiche devono scavare canali sempre più lunghi per raggiungere gli impianti offshore

Una sfida epocale

Circa 15 milioni di persone vivono lungo le coste del Mar Caspio, divise tra Russia, Azerbaigian, Iran, Turkmenistan e Kazakistan, e molte di loro rischiano di dover affrontare condizioni di vita sempre più precarie o addirittura di essere sfollate in un futuro più o meno prossimo.

Il Caspio, mare senza sbocco al mare, si trova quindi oggi al centro di una sfida ambientale e al contempo epocale: riuscire a contrastare il cambiamento climatico, conciliando le necessità economiche e di sopravvivenza delle comunità umane con la salvaguardia di un ambiente naturale tanto fragile quanto unico.