Il ’Mangiafagioli’. Quando arte e cucina si danno la mano

Arte e cucina si danno la mano a Bologna, dove lo chef del ristorante I Carracci, Agostino Schettino, ha voluto dedicare un piatto alla tela ’Il Mangiafagioli’ (nella foto in alto), di Annibale Carracci, artista nato sotto le Due Torri nel 1560. L’opera – custodita nella Galleria di Palazzo Colonna a Roma – innovativa al tempo in cui fu dipinta, ha dato origine a una prelibatezza in cui la tipica tagliatella bolognese si sposa con fagioli, cozze e plancton marino. Creazione contaminata dalle radici partenopee dello chef, che fonde la tradizione felsinea e mediterranea con l’ispirazione artistica del capolavoro carraccesco. L’opera, dipinta tra il 1584 e il 1585, è considerata uno dei primi esempi in Italia della cosiddetta pittura di genere, tipica della tradizione nordica dei pittori fiamminghi, rielaborata con una sensibilità tutta italiana. Il dipinto esalta la dignità del quotidiano, attribuendo al momento riservato al pasto un significato universale.

Eredità che aleggia sotto le volte affrescate della sala del ristorante I Carracci, all’interno del Grand Hotel Majestic già Baglioni, adornata da opere ispirate al mito di Fetonte e alle allegorie delle stagioni, che trasportano gli ospiti in un viaggio sensoriale tra epopea e realtà. Il ’Mangiafagioli’ di Schettino non è quindi soltanto una proposta gastronomica, ma una suggestione che attraversa il tempo e lo spazio. Il piatto assume i contorni di una tela, in cui sapori e colori si mescolano, dove ciascun elemento dialoga con il dipinto che lo ha ispirato e ogni boccone evoca il gesto che sei secoli fa Carracci consacrò al mito.

