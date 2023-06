"Il Maggio va salvato: facciamolo insieme"

Firenze, 15 giugno 2023 – L’obiettivo è condiviso. Salvare la prestigiosa istituzione del Maggio musicale fiorentino dal fallimento con una nuova iniezione di finanziamenti pubblici che consentano di far fronte al deficit generato dagli ultimi bilanci in rosso.

Sulle spalle del teatro grava un debito pregresso di 50 milioni, un’onda che rischia di inghiottire la Fondazione se non si cominciano a generare utili. Per impedire la liquidazione coatta dell’ente servono otto milioni nel giro di poche settimane e altri quattro per il prossimo anno, in aggiunta ai contributi che annualmente la Fondazione riceve, anche per abbattere il debito consolidato.

Ma il Maggio non può essere un pozzo senza fondo. Di questo sono tutti consapevoli. Per questo, pur senza intento polemico, sia il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, sia gli ex membri del consiglio d’indirizzo – che è decaduto (insieme al presidente, il sindaco di Firenze Dario Nardella) con il commissariamento della Fondazione – sono su fronti diversi alla ricerca delle responsabilità che hanno portato l’ente lirico sinfonico di nuovo sull’orlo del baratro per l’insostenibilità dei costi dopo le spese folli del sovrintendente Alexander Pereira.

Ci sono visioni discordanti, sulle responsabilità gestionali. Sangiuliano nel suo intervento di ieri su queste pagine aveva posto alcune domande, chiedendo anche perché il consiglio d’indirizzo non fosse intervenuto al momento in cui si è reso conto che la situazione era insostenibile, ipotizzando che «forse bisognava assecondare una narrazione retorica di un mondo magnifico di fasti a Firenze». E il consiglio d’indirizzo, al pari, replica oggi a Sangiuliano che il suo ruolo è un altro e che spetta al ministero effettuare verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza.

I.U.

Il sindaco Nardella, presidente della Fondazione, risponde al ministro Sangiuliano

Abbiamo letto con attenzione e particolare interesse l’intervento del Ministro Gennaro Sangiuliano pubblicato ieri. Il Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Maggio musicale fiorentino in carica nel triennio 2019-’22 sottolinea prima di tutto di aver operato nel rispetto del quadro normativo in atto, con scrupolo e responsabilità attenendosi al rigoroso esame dei dati forniti dalla Sovrintendenza.

Il Presidente e i membri del Consiglio condividono la necessità dell’accertamento delle responsabilità riguardanti lo stato di crisi in cui versa la Fondazione Maggio Musicale.

È però necessario tenere presente che il Consiglio di indirizzo non è un organo di gestione né di vigilanza e si limita a esprimere indirizzi coerenti con il quadro che viene fornito dall’organo gestionale della Fondazione.

Ciò è stato fatto sempre in seguito all’unanime parere favorevole dei revisori dei conti, ed esprimendo costanti e incontrovertibili richiami alla Sovrintendenza affinché si coniugasse la qualità artistica con l’attenzione ai conti e al processo di risanamento del Teatro.

L’ente vigilante della Fondazione è il Ministero della Cultura che tramite il Direttore generale dello Spettacolo "svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza", e anche il Commissario straordinario nazionale per le Fondazioni liriche che deve "assicurare la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni".

Il Consiglio di Indirizzo, consapevole dalla fragilità strutturale che si è aggravata alla fine dell’esercizio 2022, ha formulato chiari indirizzi al Sovrintendente mirati alla massima prudenza e attenzione alla sostenibilità economico-finanziaria e patrimoniale dell’Ente.

Nella seduta di novembre 2022 è stato analizzato un documento di bilancio preconsuntivo 2022 riportante un utile di esercizio e così anche un bilancio preventivo 2023 con un utile; il collegio dei revisori dei conti ha dichiarato che non sussistevano motivi ostativi all’approvazione del bilancio di previsione assestato relativo all’esercizio 2022.

Nonostante ciò, e a seguito di elementi acquisiti in seguito, il Consiglio di Indirizzo nella seduta di gennaio 2023 ha chiesto al Sovrintendente di rivedere la programmazione del 2023 chiedendo 2,5 milioni di euro di tagli.

Il mancato raggiungimento del risanamento economico della Fondazione contestualmente a un suo rilancio artistico sono per tutti noi non solo motivo di rammarico, ma anche di forte amarezza a fronte degli sforzi profusi dai soci fondatori e dal Consiglio che ha avuto l’onore di occuparsi di una delle Istituzioni culturali più prestigiose d’Europa in un triennio terribilmente complicato dalla crisi pandemica e dal tentativo di rendere ancora più internazionale un palcoscenico di prima grandezza per storia ed eccellenza delle masse stabili.

Per queste ragioni riteniamo che le polemiche debbano ora tacere e non distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale: collaborare tutti insieme a salvare il Teatro, il suo patrimonio civile e i posti di lavoro dei più di 300 dipendenti ai quali esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà.

Ex membri del Consiglio

di indirizzo

Presidente Dario Nardella

Vicepresidente Valdo Spini

Consiglieri: Bernabó Bocca

Mauro Campus

Stefano Lucchini

Antonella Mansi