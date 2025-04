Il Maggio dei libri si apre con l’omaggio a Camilleri

Il Maggio dei libri, quindicesima edizione della campagna promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, si apre nel segno di un Maestro della narrazione che ha conquistato milioni di lettori in Italia e nel mondo, celebrato nel centenario della nascita: a Milano, Casa Manzoni, la mostra ’Inseguendo un libro. Camilleri lettor giovane’ curata da Mauro Novelli (fino al 31 maggio, ingresso libero negli orari di apertura del Museo). Taccuini, passioni letterarie, ritratti dell’Andrea creatore del commissario Montalbano. Che a Casa Manzoni era venuto 10 anni fa, in una memorabile visita privata, a definire ’I Promessi sposi’ "il più grande romanzo del nostro Novecento" (sic) e "vivo, coinvolgente, ironico, spietato a volte l’illustrissimo maestro milanese".

Domenica, 27 aprile, ore 15.30, a Milano, Mondadori Duomo, Rokia, fortissima sui social, bergamasca laureata in infermieristica, fedele al nome arabo, presenta ’Guilty. Burn for love’ (Magazzini Salani), sequel della sua saga fantasy su mondi paralleli, antichi nemici, maledizioni, guerre da combattere e, immancabile, storia d’amore tra il principe Arthur e Lavinia. ’Poveri Cristi’ (Einaudi) di Ascanio Celestini, attore e regista, oltre che scrittore e drammaturgo, martedì 29 aprile, ore 18, alla Libreria Hoepli di Milano (via Hoepli 5), sarà presentato dall’autore in dialogo con Danilo De Biasio, direttore del Festival dei Diritti Umani. A ragionare sui prodigi della solidarietà tra gli umili delle periferie: ’Cristo non è sceso dal cielo, ma è salito dalla terra’.

Al Palafiera di Gavardo (Brescia), terra con una lunga tradizione di stampatori di libri (giovani che nei primi del ‘500 a Venezia impararono l’arte della stampa e divennero fra i più importanti d’Italia e d’Europa), terza edizione del Festival ’Un ponte di libri’, dal’1° al 4 maggio. Più di venti le case editrici iscritte (provenienti da Bergamo, Bolzano, Como, Crema, Firenze, Lodi, Milano, Modena, Napoli, Roma, Torino, Trento, oltre che Brescia e provincia), mix di realtà locali poco conosciute. Di fama nazionale e internazionale, gli invitati: Marino Bartoletti (1° maggio ore 19); Giovanni Grasso con Maurizio De Giovanni (2 maggio ore 18.30); Stefano Massini (3 maggio ore 19); Gianfranco Pasquino (4 maggio ore 11); Giorgio Scianna (4 maggio ore 17.30).

Gli eventi previsti per la giornata di domani potrebbero subire modifiche per il lutto nazionale stabilito in occasione dei funerali del Santo Padre.

Anna Mangiarotti