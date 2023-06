Il Maestro che inventò il direttore d’orchestra

di Stefano

Marchetti

Arrivarono a chiamarlo "il Garibaldi dell’orchestra". Angelo Mariani era "un affascinatore, un dominatore. E vincere era la ragione prima e sola di essere, per lui, quale condottiero di masse", ha scritto – non senza enfasi – Carlo Gatti, biografo di Verdi. Oggi magari c’è chi non lo ricorda, eppure alla metà dell’Ottocento non si parlava che di quel musicista di Ravenna che aveva introdotto una novità ‘rivoluzionaria’: forte dell’amicizia con Giuseppe Verdi, Mariani fu il primo in Italia a definire (e imporre) la figura del direttore unico per l’orchestra, così come noi lo conosciamo oggi.

Fino a quel tempo, un’opera veniva provata al cembalo con un maestro concertatore, poi il primo violino guidava l’orchestra: ma lui decise di riunire i due ruoli, accentrando su una sola figura l’intera conduzione, per ottenere "un’unità di concetto, una sola interpretazione". Un direttore da solo, al centro del palco, imperioso e carismatico come un "sovrano del mondo", per usare le parole di Elias Canetti.

Domani saranno 150 anni esatti dalla scomparsa di Angelo Mariani, e Ravenna Festival gli renderà omaggio al teatro Alighieri con un concerto dell’orchestra e dei solisti dell’Accademia del teatro alla Scala, diretti da Donato Renzetti. Il giorno dopo, i cantanti saranno di scena a Sant’Agata Feltria (Rimini), al teatro intitolato proprio a Mariani.

Nato a Ravenna nel 1821, Mariani era figlio di una guardia carceraria, ma subito trovò nella musica la sua strada e visse fra le note gli anni ruggenti del Risorgimento, compose romanze e musiche sacre, e ancora giovanissimo iniziò a dirigere. A 26 anni divenne maestro di corte a Copenaghen, poi a Costantinopoli gli affidarono la conduzione del teatro e lui dedicò pure un inno al sultano. Tuttavia fu in Italia che si dipanò il ‘cuore’ della sua carriera. Soprattutto da quando, nel novembre 1852, fu chiamato al Carlo Felice di Genova: a questo incarico si aggiunse, nel 1860, la conduzione dell’orchestra del Comunale di Bologna.

Così, davvero, Mariani divenne "il principe dei direttori d’orchesra in Italia", scrisse il critico Francesco D’Arcais.

A Giuseppe Verdi di certo piacevano le idee di Mariani che a Genova faceva brillare le sue opere: nella stagione 1852 - 53 condusse Rigoletto per 22 sere, l’anno successivo Il Trovatore per 35 repliche, e nel 1855 ‘risuscitò’ la Traviata. Verdi e Mariani iniziarono a lavorare fianco a fianco, per esempio per l’Aroldo che nell’agosto 1857 inaugurò il nuovo teatro di Rimini. "Senza Mariani quell’opera è impossibile", scrisse Verdi. Fra i due si creò un legame anche oltre la musica: Verdi chiese al patriota Mariani di acquistare 172 fucili per armare la Guardia Nazionale di Busseto e lo incaricò di trovare a Genova una casa adeguata per lui e sua moglie Giuseppina Strepponi. Mariani portò Verdi in palmo di mano e per il suo esordio a Bologna scelse proprio Un ballo in maschera. Il compositore lo lodava, lo lusingava, anche se talvolta nelle lettere lo canzonava.

Ma l’amicizia fra i due poi si incrinò dolorosamente. Forse a causa del sempre maggiore desiderio di indipendenza artistica di Mariani: da venerato maestro, Verdi non poteva digerire che qualcuno facesse di testa sua. O forse per l’amore per una stessa (prima)donna, Teresa Stolz, brillante soprano con cui Mariani desiderava convolare a (seconde) nozze, ma su cui poi mise gli occhi anche il celebre amico. Il fidanzamento fra Teresa e Angelo andò a monte, e la cantante rimase poi legata a Verdi per molti anni.

E magari fu proprio per ripicca che Angelo Mariani decise di dirigere a Bologna le prime italiane di due opere di Wagner, il Lohengrin nel 1871 e il Tannhäuser l’anno successivo. Verdi andò ad assistervi in incognito: se ne disse disgustato. Anche se già ammalato, Mariani continuò a lavorare fino all’ultimo: si spense a Genova pochi giorni dopo la scomparsa di Alessandro Manzoni. "Quale sventura per l’arte!", commentò Verdi, quando apprese la notizia. L’ultimo onore per l’ (ex) amico.