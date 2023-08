Il maestro Cavalli tiene a battesimo la scuola di belle arti

La chiamano ‘la Valle dei Pittori’ perché, soprattutto a partire dal Seicento, è stata la casa di tanti artisti del pennello, ma anche per i suoi straordinari colori. Benvenuti in Val Vigezzo, nel cuore delle Alpi piemontesi (Verbania-Cusio-Ossola), un piccolo paradiso che mette in comunicazione l’Italia con il Ticino. Il suo centro di gravità permanente è Santa Maria Maggiore, dove è stata inaugurata la mostra ‘Enrico Cavalli (1849 - 1919). Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina’, fino al 26 novembre alla Scuola di Belle Arti ‘Rossetti Valentini’, appena ampliata e ristrutturata.

L’esposizione dedicata al post-impressionista locale è tra l’altro l’anticamera di una serie di iniziative legate al territorio e ai suoi figli. A cominciare da oggi nella Casa Parrocchiale di Toceno, dove, alle 17, verrà inaugurato l’itinerario ‘Tra i paesaggi di Giovanni Battista Ciolina’, curato da Chiara Besana e da Paolo Volorio e percorribile sempre su strade secondarie, pedonali o sentieri. Un viaggio suggestivo alla scoperta dei paesaggi fissati sulle tele da Ciolina.

A dieci pannelli, che segnano le tappe, è affidato il racconto di alcuni aspetti del pensiero dell’artista, vissuto a cavallo del XIX e XX secolo, riportati anche all’interno di alcuni diari: "La mia vallata La passeggiata giornaliera Il sentiero della vitaUn’esistenza seria Un’opera di verità Dalla piazza della chiesa Non vi è che un sol corpo Variare dalla verità Usare tutti gli espedienti Ciò che conta in un’opera di successo". L’itinerario è lungo 6 chilometri: si parte dalla Scuola ‘Rossetti Valentini’ per toccare Crana e raggiungere Toceno, che a Ciolina diede i natali.

