Il lutto della famiglia Vecchioni "Addio Arrigo, finalmente in pace"

Aveva solo 36 anni Arrigo, il figlio terzogenito di Roberto Vecchioni, morto dopo una lunga sofferenza. È stata la famiglia sui social a darne notizia: "Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace . La famiglia chiede silenzio". Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa. L’artista ha avuto quattro figli. La primogenita Francesca è nata dal primo matrimonio con Irene Brozzi, sposata nel 1973. Poi, dal secondo matrimonio con Daria Colombo iniziato nel 1981, sono arrivati Carolina, Arrigo e Edoardo, che due anni fa ha raccontato nel libro Sclero - Il gioco degli imperatori la sua malattia, la sclerosi multipla. Vecchioni, che il 25 giugno compirà 80 anni, ha spesso sottolineato di avere un legame molto forte con i suoi figli, che considera una parte essenziale della propria vita.

A loro, dopo aver descritto il loro rapporto e le emozioni che gli hanno dato in alcuni brani, ha dedicato nel 2016 un intero cofanetto e un libro. L’album Canzoni per i figli contiene, tra le altre, Canzone da lontano, una ninna nanna scritta per Francesca, tratta dall’album Montecristo, oltre a una versione recitata di Figlio figlio figlio e una con nuovo arrangiamento di Un lungo addio, dedicata a Carolina.

Al figlio Edoardo, come lo stesso artista spiegò in una puntata del Maurizio Costanzo Show, è dedicato il brano Le rose blu, nel quale il cantautore scrive: "Darti solo la vita sarebbe troppo facile, perché la vita è niente senza quello che hai da vivere".