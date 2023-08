Il lusso di crescere in una famiglia ’multicolore’

Quando Giovanni Cricca è nato, vent’anni fa, i suoi genitori, entrambi cooperanti in Zambia per l’associazione Giovanni XXIII, avevano già adottato una bimba zambiana, Precious, disabile fisica e mentale, "un angelo che mentre scendeva sulla terra ha battuto la testa", la descrive il papà. E mamma Nadia aveva Naomi da una precedente unione con un compagno kenyano. Come dire che per la giovane promessa canora sfornata dall’ultima edizione della scuola televisiva di ’Amici’ i concetti di inclusione e integrazione non sono nemmeno stati acquisiti nella crescita, ma assorbiti nel sangue prima ancora di nascere.

"Precious – afferma – è sempre stata mia sorella e basta, anche se era nera. Gli unici momenti d’imbarazzo sono stati nell’adolescenza quando magari al ristorante lei si metteva a urlare a causa del suo handicap, ma sono stati veramente episodi. Ho avuto un’infanzia normale entro una famiglia, diciamo, atipica". Perché il padre Giacomo, oggi 58enne, di Lugo di Romagna, mentre opera in Zambia nella ’Holy Family Community’ che si occupa di ragazzini orfani, incontra la riccionese Nadia, pure lei volontaria di lungo corso e con l’idea in testa di aprire a breve anche una nuova missione in Togo. In Zambia diventano una coppia e trasferiscono in famiglia il loro afflato verso il bene universale.

Giovanni, adesso con chi vive?

"In casa ci sono la mamma e la nonna, Precious, Naomi, è in arrivo una ragazza ucraina e seguiamo due bambini macedoni mentre è come fosse nostra Marie, la figlia di Amy, una ragazza senegalese che oggi fa la chef, si è sposata con un italiano e sta per mettere al mondo un altro figlio, ma quando è rimasta incinta nel suo Paese, è stata messa alla porta dalla famiglia perché, lei musulmana, era rimasta incinta di un cristiano. Anziché abortire, l’abbiamo accolta noi e oggi sono a tutti gli effetti lo ’zio’ di Marie. L’ho anche portata al cinema a vedere ’Barbie’ insieme a Isobel".

Anche l’Australia è entrata nella sua biografia per una missione umanitaria...

"Dal 2008 al 2011 ci siamo trasferiti là per aprire una nuova casa-famiglia e abbiamo ottenuto l’affido di 4 bambine e aiutato Susanne, un’adolescente molto problematica, che poi è venuta con noi in Italia, si è sposata e ha tre figli. Ora è tornata in Australia e nel 2019 siamo andati a trovarla e ci ha ospitati".

Dal suo osservatorio privilegiato come stiamo a integrazione?

"Le cose stanno migliorando a vista d’occhio anche se mia nonna talvolta ancora storce un po’ il naso davanti all’universo multicolor che la circonda. L’Italia viaggia a due velocità, l’apertura mentale e l’accettazione del diverso sono un po’ distribuiti a macchia di leopardo".

Quando s’infiltra la musica in questo percorso di vita così ricco di esperienza fin dal principio?

"Come gioco infantile. A sei anni sono entrato in un coro a Sydney ma solo per hobby. La mia aspirazione era fare l’insegnante, tanto che nel 2011 quando sono rientrato ho preferito dedicarmi al calcio. Poi a Riccione ho scoperto i corsi di Musicantiere dove ho incontrato Max Corona che è ancora il chitarrista che cura i miei arrangiamenti".

Cosa rappresenta oggi la musica nella sua vita?

"Un canale di sfogo in cui veicolare tutte le ansie, le difficoltà, le gelosie latenti, le malinconie che comunque vivo anche se per abitudine tendo sempre a mostrarmi allegro. Poi le mie canzoni indicano altro".

La condiziona il politicamente corretto che vige ormai come legge invalicabile anche nella vita artistica?

"Se è una forzatura e si percepisce come finzione è deleterio. Nei miei testi non forzo mai la mano".

Chi la sta seguendo nella maturazione musicale?

"Siamo ancora indie e speriamo nell’ingaggio di una major. Per cui sono ancora nel gruppo dei ’provinciali’ con cui ho iniziato: Francesco Picciano è coautore dei testi, Cristian Bonato arrangia i brani e li produce in quel di Coriano. Poi resta l’imprinting fondamentale che mi hanno dato la mia insegnante di ’Amici’, Lorella Cuccarini, l’autore Domenico Naso e ovviamente Maria De Filippi".

La commistione di sentimenti e professione come l’ha vissuta?

"Male, mi sono fatto condizionare negativamente e infatti con Isobel ci siamo ritrovati fuori e se potessi tornare indietro non mischierei tra loro emozioni diverse".

Sente di avercela fatta?

"Credo e spero di essere sulla strada giusta. Da fuori fare il cantante sembra una figata ma in realtà non è semplicissimo. Sto raccogliendo la prima ondata di successo ma non è facile".

Intanto stanno andando alla grande i live estivi. Il 30 sarà all’Arena Francesca da Rimini (via Circonvallazione Occidentale) per ’Rimini in Musica’ per parlare della sua esperienza ad ’Amici’ e per presentare i brani di maggior successo come ’Se mi guardi così’ e ’Australia’.

Lorella Bolelli