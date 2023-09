Il lifestyle di lusso indossa Dimitar Dradi

Alla Biennale di Venezia, in occasione della serata finale di premiazione, la Casati, maison Made in Italy per il lifestyle di lusso guidata da Lorenzo Muratori, ha segnato la sua presenza sul red carpet con un abito di Dimitar Dradi, ispirato all’eleganza glamour e sofisticata della Marchesa Luisa Casati, rivisitato in chiave androgina e postmoderna.

Al pari dell’essenza felina Casati - che si impone con note maschili ardenti per poi disvelare un cuore ambrato, in un’illusione finale che intriga l’anima e il corpo lasciando un segno indimenticabile di

femminilità avvolgente - così decostruzione sartoriale e silhouette essenziali si fondono nell’uso cromatico minimalista e audace dei tessuti, sublimando la strada aperta dai sei di Anversa. Eleganti, sensuali, da sempre

permeati dallo spirito estetico-avanguardista, i prodotti iconici della Maison annoverano, tra le altre,o le luxury cameos and candle all’olio d’oliva, prodotte in un’antica cereria di origine seicentesca. Venezia è stata l’occasione in cui lo spirito visionario e filantropico del brand Casati ha affermato l’impegno nella promozione dell’arte secondo modelli di vita da grand viveur.