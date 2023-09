Il Lido di Venezia brilla senza le star Usa, Cooper e Polanski in arrivo

Il giorno di Sollima,

Cooper e Polanski

Il red carpet al Lido risente dell’assenza delle star Usa, ma il fascino resta intatto. Intanto sono attesi per oggi almeno tre film importanti: il terzo italiano in concorso, Stefano Sollima, con Adagio; Maestro, il biopic di e con Bradley Cooper su Leonard Bernstein; e The Palace del novantenne Roman Polanski