Il libro: ’Hai mangiato?’. I racconti di Farinetti per il genere umano

Un appuntamento da non perdere quello in programma questo pomeriggio alle 19 quando Luca Bizzarri e Oscar Farinetti presenteranno il nuovo libro, di Oscar Farinetti, ’Hai mangiato? Racconti per prendersi cura del genere umano’ (Slow Food Editore) – Ispirato alle fotografie di Bruno Murialdo. La guerra e la libertà, l’arte e i sogni, l’osteria con i suoi miti popolari e il vino: storie anonime o ritratti di personaggi famosi popolano le pagine di questo libro, il cui titolo si ispira alla frase di Elsa Morante secondo la quale l’unica vera dichiarazione d’amore sarebbe ’Hai mangiato?’. Il cibo come cura, come passione, come relazione, come condivisione. Le fotografie di Bruno Murialdo in apertura delle 22 storie sono un’ispirazione per scoprire il vasto mondo, non visibile agli occhi, che può esserci dietro ognuna di esse.

I protagonisti, tra gli altri, sono Michelangelo Pistoletto, Umberto Eco, Giovanni Treccani, Werner Herzog, ma anche i vecchi di Langa, un emigrato, un contadino che fa salami e dialoga con la sua gatta, una cameriera che sognava Marylin Monroe: la penna dell’autore percorre fatti storici ed episodi della vita quotidiana, regalandoci scritti coinvolgenti e ritratti originali capaci di farci appassionare (o riappassionare) al genere umano. Luca Bizzarri è attore, comico e conduttore tv, noto principalmente per il duo Luca e Paolo formato con l’amico Paolo Kessisoglu. Oscar Farinetti, scrittore e imprenditore, è noto in tutto il mondo per aver fondato Eataly. Ha firmato anche il progetto Green Pea e inaugurato, nel 2024 a Bologna, Grand Tour Italia. Bruno Murialdo, fotografo, collabora come free lance a testate giornalistiche nazionali e internazionali. Il suo archivio personale è uno dei più ricchi di storia dagli anni Settanta ai Novanta.