Il Libro dei Fatti 2023. Caro amico ti scrivo l’anno che è passato. Enciclopedia delle news

Da 33 anni Il Libro dei Fatti è un compagno di viaggio indispensabile per chi vuole avere un "compendium" dell’anno che fu. La Adnkronos che lo edita, diretta dall’infaticabile Giuseppe Marra, ha spento le sessanta candeline e continua nella sua opera di informare giornalmente e di mantenere alta la conoscenza e la spiegazione di ciò che avviene. Le 965 pagine del volume toccano tutte le attività umane e comprendono non solo la cronologia degli eventi dell’anno passato – che all’inizio vengono rappresentati schematicamente classificando i dieci fatti più importanti in Italia e all’estero –, ma la loro interpretazione genere per genere con contributi esaustivi e foto che l’agenzia ha diffuso durante i 365 giorni del 2022. Ovvio che la guerra in Ucraina sia il tema centrale sul quale poi si sviluppa l’intera pubblicazione.

La cosa significativa che Marra propone ai suoi tanti lettori sono gli interventi di personalità chiamate a dare un contributo nella comprensione di questo nostro mondo così complesso. A introdurre "l’anno al microscopio" è naturalmente la prima premier donna della nostra Repubblica, Giorgia Meloni, con un intervento su Natalità e famiglia come priorità del Paese e valore socialmente riconosciuto. All’interno sono poi ospitati i ministri Orazio Schillaci (Sanità) e Gennaro Sangiuliano (Cultura), che pongono le basi del loro intervento nei settori di competenza; l’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, sulle ragioni del servizio pubblico; il suo omologo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, sulla tv come "compagnia, divertimento e informazione"; il filosofo Pietrangelo Buttafuoco sull’intelligenza artificiale; il diplomatico Antonio Armellini sui rapporti con l’India; il presidente dell’Osservatorio Giovani-Editori, Andrea Ceccherini, su "giovani ed educazione" binomio imprescindibile per la crescita.

Ancora: i manager di alcune delle nostre maggiori aziende: l’ex ministro Roberto Cingolani ora a capo di Leonardo sulla transizione ecologica; Pietro Labriola di Tim; Mariangela Marseglia di Amazon; Matteo Del Fante di Poste Italiane; Claudio Descalzi di Eni; Fabrizio Palermo di Acea. Da ognuno di loro viene un contributo per quel che sarà il futuro che dovremo affrontare nella digitalizzazione dei servizi.

Per quel che riguarda la distribuzione del volume, spiega il coordinatore del progetto, Antonello Spila, oltre a quella tradizionale nelle più importanti librerie italiane, si affiancano le edizioni digitali, i podcast e un sito dedicato. In aggiunta Il Libro dei Fatti sarà oggetto di promozione negli Autogrill e potrà contare su altre partnership con grandi gruppi italiani che hanno deciso di condividere la pubblicazione con i loro clienti e dipendenti.

Le sezioni sul "sapere" sono 32: dall’istruzione all’informazione e spettacolo, dall’agricoltura alla scienza, dall’astronomia alla religione, dai viaggi e le curiosità internazionali allo sport senza dimenticare gli altri campi in cui l’essere umano si muove e soprattutto le attività delle istituzioni che dettano le regole per la popolazione. La cronologia dei fatti rende ancora più appetibile la consultazione così come l’elencazione di episodi curiosi che sono avvenuti da noi e altrove.

"Il volume – ci dice Giuseppe Marra – rappresenta un patrimonio di dati, racconti e avvenimenti che compongono una vera e propria enciclopedia delle notizie. La longevità del libro dipende dalla sua autorevolezza e dalla capacità di adeguarsi ai grandi cambiamenti dell’editoria. Ha saputo accettare la sfida dell’innovazione pur conservando la sua identità destinata a chiunque voglia investire tempo in conoscenza e informazione".

Riccardo Jannello