"Il lago della Gioconda era sul Marecchia"

di Stefano

Marchetti

È un enigma il suo sorriso, è un segreto il suo nome, è una sfida anche il suo significato recondito. La “Gioconda“ di Leonardo – si sa – è il dipinto dei mille misteri. "Ma per noi almeno una cosa è certa: quando realizzò il suo quadro, attorno al 1503, Leonardo aveva negli occhi il territorio della Valmarecchia e del Montefeltro dove era stato pochi mesi prima. E alle spalle della Gioconda si possono riconoscere tanti punti chiave di queste zone: il massiccio del Fumaiolo con il monte Aquilone, i monti della Faggiola, il torrente Senatello, lo stesso fiume Marecchia e il ducato di Urbino", dicono con sicurezza Olivia Nesci e Rosetta Borchia, le ‘cacciatrici di paesaggi’ che da ormai più di quindici anni si dedicano allo studio dei fondali dei capolavori di Piero della Francesca e Leonardo. Grazie alle loro ricerche è stato possibile creare i nove ‘balconi’ del Montefeltro, speciali belvedere che si aprono sui paesaggi visti e dipinti dai maestri del Rinascimento: in particolare da Pennabilli (Rimini) e dal monte Costa Grande ci si può ‘affacciare’ sui panorami della “Gioconda“.

Sul paesaggio della “Gioconda“ il dibattito è destinato forse a non esaurirsi mai: qualche studioso ci vede la terra aretina, qualcun altro l’area del lago d’Iseo in Lombardia, "ma noi sappiamo che il 30 luglio 1502 Leonardo si trovava a Urbino al servizio di Cesare Borgia detto il Valentino che aveva conquistato quasi tutto il Montefeltro – sottolinea la professoressa Nesci, già docente di geografia fisica all’università di Urbino –. Fu a Pesaro, a Rimini e poi venne nominato soprintendente delle fortificazioni militari. In alcuni disegni, in particolare tra i fogli di Windsor, si riconoscono minuziosamente le zone del Montefeltro". È soprattutto su questi elementi che le due studiose hanno fondato la loro tesi.

E proprio di recente Nesci e Borchia hanno ‘risolto’ un altro dei misteri della “Gioconda“, quello relativo al lago che si vede in alto a destra nel dipinto, ai piedi del monte che viene riconosciuto come l’Aquilone. Quello specchio d’acqua oggi non c’è, o meglio non c’è più, poiché vari indizi lasciano pensare che in effetti sia esistito in passato.

Nei giorni scorsi Olivia Nesci ha individuato la carta d’Italia del geografo arabo Edrisi, risalente al 1154, in cui compare un ampio lago alle sorgenti del Marecchia, a due passi dal mare. "Quando l’ho vista non credevo ai miei occhi. Quello era proprio il lago della Gioconda", dice entusiasta. Peraltro nel testo in arabo, tradotto in un volume dell’Accademia dei Lincei, si legge che il fiume màr.k.lah (Marecchia) "trae origine da uno stagno copioso d’acqua, a pie’ di un monte". "Già le mie ricerche geologiche e morfologiche avevano individuato in quell’area la presenza (in secoli antichi) di una grande depressione", spiega Olivia Nesci.

Siamo fra l’Aquilone e i monti della Faggiola, oggi a monte di Casteldelci: in quel bacino, grazie al terreno argilloso, si ‘fermavano’ le acque provenienti anche dalle sorgenti del Fumaiolo. "Doveva essere un lago non molto profondo ma vasto", dice la studiosa. Con i secoli è scomparso, molto probabilmente attorno al 1700, durante la piccola età glaciale caratterizzata da dissesti climatici e geologici come la grande frana di Maiolo. Ma Leonardo lo aveva visto di sicuro. E lo ha ‘donato’ alla “Gioconda“.

È un altro tassello dell’intrigante e appassionante ‘giallo’ artistico del dipinto che ‘gira’ tutto attorno alle terre del Montefeltro. La stessa Gioconda, infatti, non sarebbe Monna Lisa Gherardini, come vuole la tradizione, ma Pacifica Brandani, dama urbinate, amante segreta di Giuliano de’ Medici. Lei non parla, non rivela alcunché ma, appesa a una parete del Louvre e ‘assediata’ ogni giorno da migliaia di visitatori, continua a sorridere. E chissà, mentre ci vede ad affannarci fra i suoi segreti, forse si diverte pure.