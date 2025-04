Il Labirinto della Masone. Un viaggio incantato

Bisogna perdersi per potersi ritrovare. Ogni volta che si entra in un labirinto, si intraprende una sfida prima di tutto con se stessi: un labirinto si può affrontare come un gioco o una scoperta, ma anche come un viaggio interiore. Il Labirinto della Masone di Fontanellato (Parma) compie dieci anni: fu il sogno realizzato di Franco Maria Ricci, editore, collezionista d’arte e bibliofilo, che nel 2015 mantenne la promessa fatta allo scrittore argentino Jorge Luis Borges, da sempre incantato dal simbolo del dedalo. Insieme agli architetti Pier Carlo Bontempi e Davide Dutto, Ricci creò un borgo esteso su una superficie di otto ettari: il labirinto vero e proprio è composto da più di 300mila piante di bambù di 20 specie diverse, e il complesso che lo affianca ospita spazi culturali con le prestigiose collezioni d’arte e di libri di FMR (con opere dal Cinquecento al Novecento), porticati, saloni e perfino uno spazio gastronomico parmigiano a cura dello chef Andrea Nizzi.

Tra l’altro, dal 4 al 6 luglio si rinnoverà ’Lost’, il festival immersivo che celebra le espressioni contemporanee della musica elettronica e dell’arte. In occasione del decennale è stata progettata un’app che integra la visita con contenuti inediti e narrazioni, e alcuni totem permettono di arricchire l’esperienza. E fino al 13 luglio negli spazi espositivi del Labirinto è aperta la mostra delle opere di Luigi Serafini, ’Da Serafini a Luigi. L’uovo, lo scheletro, l’arcobaleno’.

Sorprendente e geniale, Luigi Serafini fu straordinariamente legato a Franco Maria Ricci che nel 1981, per primo, pubblicò il ’Codex Seraphinianus’, una fanta-enciclopedia, con tavole dedicate ad animali, frutti, vegetali, completamente inventati e immaginari, accompagnati da ‘didascalie’ vergate in una scrittura tondeggiante ed elegante, ma altrettanto inesistente. L’Altro Universo del ’Codex’ (che ha stregato anche Italo Calvino, Federico Fellini e Tim Burton) fa da spartiacque nel percorso creativo di Serafini: in mostra sono presentate numerose sue opere, dipinti, sculture, installazioni, testimonianze di una creatività ininterrotta e versatile. Fra i lavori più curiosi, una ’Divina Commedia Remix’ dove compaiono anche i tre elementi che più ritornano nel ’raptus visionario’ di Serafini, l’uovo, lo scheletro e l’arcobaleno, appunto. E sotto la piramide del Labirinto, la scultura del ’Minotango’, ovvero un minotauro allacciato a una dama in un ballo sensuale. Mitico. Info e prezzi su www.labirintodifrancomariaricci.it.