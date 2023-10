Il jazz di Samara Joy: "I miei due Grammy, una storia di famiglia"

È una voce che arriva dall’anima profonda della comunità afro americana, quella di Samara Joy, la giovanissima cantante jazz vincitrice di due Grammy Award, come miglior disco di jazz cantato con l’album Linger Awhile e come migliore nuovo artista, categoria nella quale i Maneskin erano i favoriti.

Samara Joy McLendon, nata nel 1999, sarà a Bologna il 17 novembre all’Unipol Auditorium (ore 21.15) all’interno del Bologna Jazz Festival. Un talento, il suo, che si ispira alle grandi voci del passato, rileggendo le radici di un suono che parla di festa e di liberazione. È appena uscito A Joyful Holiday, con la reinterpretazione jazz di canzoni classiche natalizie.

Miss Joy, come si è sviluppata la sua formazione musicale e come è entrata in contatto con il jazz?

"Io sono nata e cresciuta nel Bronx, a New York, e la musica è stata la colonna sonora della mia adolescenza. A casa si ascoltava ogni possibile declinazione del jazz, da quello storico ai nuovi artisti. Il fatto che mio padre fosse un cantante è stato ovviamente molto importante, ho iniziato duettando con lui".

C’era solo jazz nella vostra casa?

"No, avevamo una incredibile collezione di dischi di musica nera, il funk, il soul, l’r’n’b. Tutti tutti linguaggi che sono poi confluiti nel mio album d’esordio, Samara Joy, e nel successivo, Linger Awhile, che mi piace immaginare come un diario di memorie casalinghe, testimonianza delle giornate trascorse ad emozionarmi con l’ascolto di nuovi artisti. La musica era, e continua a essere, una scoperta continua".

E il gospel?

"Non sarei la cantante che sono senza il gospel. Ho iniziato a cantare, ero un bambina, nei cori delle chiese, è stato un esercizio importante per vincere la timidezza e prepararmi alla mia carriera. Al college ho seguito dei corsi professionali come cantante, ho affinato la mia vocalità, poi è arrivato il disco d’esordio e quest’anno il Grammy Award. Prima ancora, quando mio padre mi accompagnava a scuola, cercavamo in radio le stazioni che trasmettevano il soul della Tamla Motown".

Al di là dei tanti differenti suoni nei quali si stempera la musica nera, oggi i ragazzi ascoltano hip hop. E lei?

"Sono convinta che l’hip hop abbia una connessione diretta con il jazz, è il suo discendente contemporaneo. Penso all’uso dell’improvvisazione nel jazz e alle rime del rap. Per i ragazzi è una maniera per esprimere se stessi liberamente. E fa parte dei miei ascolti sin da quando ero un adolescente"

A proposito di ascolti, ci sono dei dischi che le hanno cambiato la vita?

"Tantissimi, sia di gospel che di jazz. Come Everlasting Life di Kim Burrell, una cantante e pastore gospel dalla voce straordinaria, e gli album di Betty Carter, in particolare The Audience. La sua tecnica vocale è stata per me grande fonte di ispirazione. È ascoltandola e studiando la sua voce che ho iniziato a migliorare sempre di più la mia maniera di cantare. Le sue canzoni mi hanno spinta a frequentare i programmi jazz del college, dove ho avuto la fortuna di essere seguita da insegnanti che mi hanno fatto vincere, innanzitutto, la ia paura del palco".

Cosa è il jazz, per lei?

"Per me il jazz è un’arte che nasce dalla combinazione dell’anima e della tecnica, della creatività e dell’improvvisazione. Non puoi farlo se non trovi un equilibro tra queste componenti".