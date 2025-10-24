Il ’Guglielmi’ riparte dal classico di Stoppard. Pannofino in scena con Acquaroli e Sassanelli

La stagione di prosa, musica e danza del teatro Guglielmi di Massa apre ufficialmente i battenti stasera alle 21 (repliche fino a domenica) con un protagonista d’eccezione, Francesco Pannofino, che con Francesco Acquaroli e Paolo Sassanelli mette in scena un classico di Tom Stoppard, poliedrico autore britannico originario della Cechia, premio Oscar per la sceneggiatura di ’Shakespeare in love’: anche questo lavoro ha un che di scespiriano. Rosencrantz e Guildenstern sono morti (vincitore di un Tony Award) analizza infatti le vicende di due personaggi che sembrano minori nell’Amleto, ma che invece hanno molto da raccontare.

La regia è di Alberto Rizzi. Gli spettacoli, legati da vari ’colori’ di abbonamento, sono in totale ventidue bene assortiti nel loro genere e dove spiccano per la prosa nomi famosi del panorama italiano dello spettacolo, da Cesare Bocci a Vinicio Marchioni, da Caterina Murino a Leo Gassmann (in scena con la madre Sabrina Knaflitz nello stimolante Ubi maior di Franco Bertini, storia di un rapporto familiare molto teso), da Massimo Dapporto a Massimiliano Gallo, da Anna Ferzetti a Giorgio Pasotti, da Paola Minaccioni a Claudio Bisio, da Luca Marinelli a Giovanni Scifoni (l’Aldo Moro di Bellocchio) a Vanessa Scalera (chi non conosce Imma Tataranni) e con un nume tutelare, un grande amico di Massa: Gabriele Lavia che porta in scena Lungo viaggio verso la notte di Eugene O’Neill. Lavia che ha voluto essere fra i testimonial della candidatura di Massa a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Proprio in questo percorso che sarà triennale si inserisce l’importanza del teatro, luogo simbolico della città scelto fra l’altro dal sindaco, Francesco Persiani, per annunciare la consegna al Ministero del dossier sul quale Massa e la sua Provincia contano molto. "Nel 2026 – dice Persiani – il teatro festeggerà i suoi 140 anni, preludio al 2028 quando celebreremo i 300 anni dalla nascita del compositore massese Pietro Alessandro Guglielmi. Con ‘Guglielmi300’ non vogliamo solo onorare un anniversario, ma costruire un ponte tra la nostra identità e il patrimonio musicale italiano ed europeo".