"Il grande cuore d’Italia? È la provincia"

di Barbara Berti

"Il posto del cuore? Martina Franca. E non solo perché lì sono nato e ci vive la mia famiglia. È un paese incantevole, una chicca barocca che sorge sulle propaggini meridionali delle Murge". Parole di Beppe Convertini (52 anni), attore, scrittore, conduttore tv e radio con la valigia sempre pronta vista la grande passione per i viaggi che è riuscito a trasmettere anche al suo pubblico. Dall’esperienza al timone di Linea Verde ha recentemente pubblicato il libro Paesi miei. In viaggio con “Linea Verde“ alla scoperta delle tradizioni d’Italia (Rai Libri) e da oggi torna su Raiuno con la nuova stagione di Azzurro. Storie di mare (7 puntate la domenica mattina alle 9.45) mentre a settembre, sempre sulla rete ammiraglia Rai, approderà a UnoMattina in Famiglia.

Da poco in libreria Paesi miei, un diario di racconti e luoghi anche poco famosi: come nasce questa guida?

"Sono i miei diari di viaggio, appunti dei luoghi che ho avuto il piacere di visitare grazie a Linea Verde. Racconto i posti, la gente, i miei ricordi e le sensazioni vissute. E, infatti, il titolo non è casuale: “miei“ sta a indicare che sono tutte mete che ho sentito mie perché le ho vissute tra la gente, come un viandante a cui hanno sempre offerto un posto a tavola e tanta ospitalità". Come è avvenuta la scelta di questi paesi?

"Quelli che racconto in Paesi miei sono luoghi abbastanza nascosti dalle rotte turistiche di massa, e riguardano tutta la nostra bellissima Italia, da nord a sud. Ho appuntato non solo i luoghi di interessi storici e naturalistici ma anche le usanze e le tradizioni che ho ammirato e soprattutto parlo degli incontri con gli abitanti che restituiscono una fotografia nitida delle diverse realtà, per lo più realtà di provincia".

Quale è lo stato della provincia italiana?

"La provincia è magica, affascinante, orgogliosa e accogliente. La gente della provincia è legata alle proprie radici: rispetto, educazione e ospitalità sono valori forti. La città è frettolosa, si corre sempre. In provincia si vive l’attimo a pieno".

Lei arriva dalla provincia: che ricordi ha?

"La vita in campagna insieme ai nonni: l’orto con i suoi prodotti, la raccolta delle olive, le conserve fatte in casa, così come le orecchiette fatte a mano. Mi ricordo di quando bambino pigiavo l’uva con i piedi, giocavo con i cani e gatti e davo da mangiare alle galline e ai conigli. I valori della terra sono i miei fari guida".

Come nasce la sua passione per i viaggi?

"È nata con me. I primi viaggi li ho fatti sfogliando l’atlante, aprivo una pagina a caso e con la mente mi ritrovato in quel posto".

Il suo primo vero viaggio?

"In quinta elementare dovevamo andare a Roma, io avevo pianificato tutto nei minimi dettagli perché era un sogno che si realizzava. Purtroppo mi sentii male e dovetti rinunciare. Così il primo vero viaggio è stato, due anni dopo, a Pompei e Caserta".

Cosa significa per lei viaggiare?

"Nel viaggio trovo la pace interiore. È un modo per allargare gli orizzonti, conoscere nuove culture, ammirarne storia e bellezze e imparare ad abbattere i pregiudizi: il viaggio è un confronto continuo con gli altri che porta a rispettare le diversità".

Lei ha viaggiato spesso anche per scopi umanitari: che esperienze sono state?

"Toccanti, che lasciano il segno. Sono stato, come volontario di “Terre des Hommes“, nei campi profughi siriani ad Aarsal al confine siriano-libanese e a Zarqa al confine siriano-giordano e nelle baraccopoli del Myanmar. I volti dei bimbi li ho ancora impressi ben in mente, così come i loro grandi sorrisi e gli occhi pieni di vitalità nonostante vivano in condizioni drammatiche. Li porterò sempre nel mio cuore".

Da oggi su Raiuno parte la nuova stagione Azzurro. Storie di mare: dove accompagnerà il pubblico?

"Alla scoperta del nostro mare, un viaggio a 360 gradi: dalla riscoperta degli antichi mestieri legati al mondo del mare alle bellezze dei fondali, dagli sport acquatici allo stato di salute delle acque. Il viaggio avrà inizio a Ponza per poi navigare lungo le coste di Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Calabria, raccogliendo le testimonianze di coloro che vivono in simbiosi con l’universo marino. Faremo un bel giro, fuori dai classici itinerari, in compagnia di tanti ospiti del mondo della cultura e dello spettacolo, come Bruno Vespa, Marisa Laurito e molti altri".