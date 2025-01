Il Giubileo 2025. Alla ri-scoperta della Via Francigena

La Via Francigena si prepara a giocare un ruolo centrale nelle celebrazioni del Giubileo 2025 in collaborazione con Regione Lazio. Previste azioni di promozione attraverso un nuovo sito web, una nuova app e attività di comunicazione coordinate dall’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF). Un percorso ricco di storia con una meta unica al mondo Da Canterbury a Santa Maria di Leuca, la Via Francigena attraversa 715 comuni e 16 regioni europee lungo 3.200 chilometri. Ma è a Roma e alla Basilica di San Pietro che i pellegrini puntano nel 2025. L’apertura della porta Santa il 24 dicembre in Vaticano ha sancito l’inizio del Giubileo 2025 e l’avvio del progetto di promozione della Via Francigena, itinerario che mira sempre più ad attirare un pubblico internazionale.

L’obiettivo è da un lato quello di rendere la Via Francigena un punto di riferimento per il turismo culturale e religioso; dall’altro quello di valorizzare le comunità locali attraverso un modello di turismo lento e sostenibile. Le attività congiunte includono interventi per migliorare la fruibilità del percorso, l’accoglienza, la messa in sicurezza e la segnaletica, ma anche incentivare l’offerta turistica legata al patrimonio artistico, enogastronomia e tradizioni locali. Celebrato ogni 25 anni, il Giubileo rappresenta un importante evento religioso mondiale che offre ai fedeli un periodo di preghiera, pellegrinaggi e indulgenze ma è anche un’occasione per riflettere sul significato del cammino e sull’esperienza del pellegrinaggio. La Via Francigena, che passa per Roma, estendendosi fino a Santa Maria di Leuca–nel tratto italiano– rappresenta un’occasione unica per unire la dimensione spirituale del cammino alla scoperta di territori ricchi di storia e cultura.

AEVF mette a disposizione i propri canali di comunicazione in italiano, francese e inglese per far conoscere il percorso lungo le regioni attraversate dalla Via Francigena, con una serie di articoli dedicati che restituiscono un ritratto completo per ogni regione. Gli speciali regionali contengono tutte le informazioni utili per i pellegrini, evidenziando tappe, dettagli logistici, punti di interesse paesaggistico, artistico e gastronomico e, infine,si consigliano itinerari brevi qualora si avessero a disposizione solo pochi giorni.

Il racconto della Francigena diviene così un vero diario di viaggio che parte dalla Puglia, proseguendo in Campania, Lazio, Toscana, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. Il percorso procede poi alla scoperta della Svizzera, Francia e Gran Bretagna, trasmettendo così il carattere internazionale dell’itinerario medievale che collega l’Inghilterra a Roma, giungendo fino a Gerusalemme.