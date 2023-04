Il giallo del vaso greco ricomposto I frammenti venduti per sedici anni

Una kylix – una coppa da vino tipica dell’antica Grecia – a figure rosse sequestrata al Metropolitan Museum of Art (Met) dalla procura di Manhattan è al centro di un giallo: gli investigatori sospettano che la miracolosa ricostruzione del vaso arrivato al museo in frammenti non sia stata un colpo di genio di un curatore. La storia del vaso, ricostruita dal New York Times, getta luce su decenni di traffico e su come in passato musei statunitensi si siano resi complici di tombaroli e mercanti. I primi frammenti arrivarono al Met nel 1978 attraverso un gallerista svizzero, Fritz Bürki. Una seconda tranche fu acquistata a Los Angeles un anno dopo. Nei sedici anni successivi, il museo ottenne, tra acquisti e doni, centinaia di altri cocci – l’ultimo nel 1994 – e il vaso ricostruito fu esposto nelle gallerie come opera del ceramografo ateniese Macrone.

L’ufficio del District Attorney racconta un’altra storia: quella che ha portato al sequestro del vaso e alla sua restituzione all’Italia. La prova? Le Polaroid di alcuni frammenti trovati nel 1995 negli uffici ginevrini dell’antiquario Giacomo Medici condannato per traffico di antichità. A togliere il sonno agli investigatori era però come i frammenti di una stessa tazza fossero finiti nelle mani di commercianti e collezionisti diversi e perché questi, alla fine, avessero deciso di venderli o donarli al Met. Tre di loro erano associati al traffico illecito. Il quarto era Dietrich von Bothmer, collezionista e per decenni curatore di arte greco-romana al Metropolitan. Dopo aver comprato i frammenti per il museo, von Bothmer ne trovò altri nella sua raccolta che completavano il vaso. Tra questi l’ultimo, donato al Met nel 1994.

A questo punto gli esperti si dividono: l’archeologo britannico David Gill pensa che la kylix sia stata scavata da tombaroli poco prima della vendita e che i frammenti avevano facilitato il traffico perché un’opera intatta avrebbe dato nell’occhio. Altri portano questa tesi alla sua conclusione estrema: i tombaroli potrebbero aver rotto il vaso distruggendo un pezzo di storia sopravvissuto per millenni. Von Bothmer cominciò a ricostruire la kylix nel 1981: ci sono le foto. "Un esperto come lui non poteva non sapere che questi oggetti erano stati rubati", ha detto al New York Times Matthew Bodganos, il capo dell’unità anti-traffico della procura.