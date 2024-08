David Koma (in foto) è il nuovo direttore creativo di Blumarine, famoso marchio del pret à porter Made in Italy oggi di proprietà dell’imprenditore Mario Marchi. Il brand, che ha sede sempre a Carpi, ha visto avvicendarsi alla direzione creativa Nicola Brognano e Walter Chiapponi, fino al creativo georgiano noto per le silhouette eleganti e seducenti. Koma sfila da sempre a Londra con la collezione che porta il suo nome. Con Blumarine sarà alla Milano Fashion Week.

E.D.