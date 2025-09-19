"Il futuro è dei buoni maestri". Abbattere il muro fra scuola e vita

Il buon maestro sa prima di tutto ascoltare e mettersi in relazione: "Non è un istitutore o un caporale, uno che detta la linea o che interviene dall’alto. E non è neppure una figura isolata, monacale: deve incontrare, condividere pensieri", spiega Ivano Dionigi, professore emerito di Lingua e letteratura latina all’Università di Bologna (di cui è stato anche rettore). Il magister è una figura chiave nella formazione delle nuove generazioni "e ha un privilegio assoluto: la possibilità di risvegliare sogni nei giovani, di indurli ai valori e di presentare loro il futuro – aggiunge –. Eppure nella nostra società attuale, purtroppo, abbiamo sostituito il primato dei maestri con la venerazione e l’ossequio verso i ministri. È un segno dei tempi". "La scuola la fanno i maestri, non i ministri", sentenziava lapidario l’umanista Manara Valgimigli, e la citazione campeggia come sottotitolo di Magister, il libro più recente del professor Dionigi, edito da Laterza: sarà anche il fil rouge della sua lezione di domattina alle 11.30 in piazza Grande a Modena, per il FestivalFilosofia.

Professor Dionigi, per ogni buon maestro la prima lezione è quella del dialogo...

"Certo, già Seneca scriveva a Lucilio che “la viva vox e la convivenza“ gli avrebbero giovato più di un discorso scritto, e che sarebbe stato necessario che lui venisse sul posto, in rem praesentem, “perché gli uomini credono più agli occhi che alle orecchie“. Di sicuro Seneca non avrebbe apprezzato la didattica a distanza".

Lei ha avuto buoni maestri?

"Tanti, a partire dalle suorine dell’asilo fino ai grandi latinisti come Scevola Mariotti e Alfonso Traina. Già nella civiltà contadina da cui provengo era chiaro come il maestro fosse quello che ti illumina, ti responsabilizza e, come scriveva anche George Steiner, cerca di scoprire insieme a te possibilità trascendenti".

E oggi esistono i buoni maestri?

"Assolutamente sì. Penso per esempio alla nobiltà del servizio dei maestri dei piccoli paesi di montagna che insegnano a leggere e a scrivere ai bimbi. Parlare di buoni maestri non significa invocare il buonismo o un pedagogismo di maniera, no: il buon maestro non è un facilitatore, ma un “difficilitatore“, deve insegnare ad affrontare la vita che è dura. Ai nostri ragazzi dobbiamo fornire quelli che Mandel’štam chiamava gli “scarponi chiodati“".

Difficile fare il maestro...

"Gli insegnanti fanno il mestiere più bello, più importante e più misconosciuto del mondo, ma oggi sono spesso umiliati sia socialmente che economicamente, come avviene anche per i medici: sono sottoposti a un continuo terremoto normativo, a riunioni continue e a incombenze burocratiche soffocanti".

Eppure, come lei scrive nel suo libro, la scuola è l’unico punto fermo, l’unica istituzione capace di far rinascere la fiducia. Ma come deve essere?

"Io immagino una scuola che sia fulcro della formazione e la stella polare del Paese. Sogno una scuola aperta 24 ore, che sia otium e negotium, lezioni, compiti, musica, sport, perché la scuola non è né dei professori né delle famiglie, ma degli studenti. Penso a una scuola dove possano coabitare l’informatica e la filosofia e le materie umanistiche, non una scuola dell’aut aut, ma dell’et et. Penso a una scuola delle tre I, che non sono Inglese, Internet, Impresa come si pensava in una riforma di vent’anni fa, ma Interrogare, Intelligere, Invenire".

Ovvero?

"Nella scuola ogni ragazzo deve poter attrezzarsi per scoprire se stesso e il mondo, e formare una triplice coscienza: linguistica, storica, anche politica. Uno dei compiti della scuola è fare la polis, la vita associata, quindi realizzare la convivenza e il bene comune. È sbagliato dire che la politica debba rimanere fuori dalla scuola: possono restarne fuori i partiti, possono restarne fuori le grida sguaiate ma, come scrivo anche nel libro, grazie alla conoscenza storica e alla riflessione filosofica, i ragazzi devono “contestare“, vale a dire essere insieme (cum) testimoni (testis) della nobiltà e della miseria del nostro presente".

Ce la faremo?

"Il problema è sempre quello di abbattere la barriera tra la scuola e il mondo. In questi anni ho percorso l’Italia da nord a sud, e ho incontrato ventimila studenti, da Bolzano alla Sicilia. Pur nelle loro differenze, in questo Paese diviso, questi ragazzi pongono tutti le stesse domande, hanno gli stessi desideri. E io credo che siano loro che fanno la bellezza, l’unità e la speranza del nostro Paese".