Il filosofo del marxismo operaista Tronti a Roma: un secolo sulla ’rive gauche’

di Pino Di Blasio

A leggere i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, sorprende trovare accanto Maria Elena Boschi e Elly Schlein, Goffredo Bettini e il sindaco di Roma Gualtieri, libdem alla Marcucci e reduci dell’ala sinistra ingraiana come Fassina. Mario Tronti, uno degli epigoni del marxismo operaista degli anni Sessanta, è morto a 92 anni nella sua casa di Ferentillo, in provincia di Trento. Docente di Filosofia morale e poi Filosofia della politica all’Università di Siena, fu nel gruppo di professori pionieri che dettero vita alla Facoltà di Lettere dell’ateneo, che fece salire in cattedra in quegli anni anche Franco Fortini ed Eugenio Lecaldano.

Tronti iniziò la sua carriera politico-istituzionale da consigliere comunale a Siena, eletto nelle liste del Pci nel 1979. Poi vennero le candidature al Parlamento: la prima senza successo nel 1987 alla Camera, l’elezione a senatore nel Pds nel 1992, replicata nel 2013 nelle file del Pd, sempre al Senato. Come coronamento della sua appartenenza alla “rive gauche“ della sinistra, dal 2004 al 2015 è stato presidente della Fondazione Centro per la Riforma dello Stato - Archivio Pietro Ingrao.

Filosoficamente Mario Tronti si rifaceva al pensiero di Galvano Della Volpe. Dedicò i suoi studi e i suoi insegnamenti alla ricerca di un nuovo marxismo fondato sulla classe operaia. Militante del Pci, fondò con Raniero Panzieri e con un giovanissimo Massimo Cacciari la rivista Quaderni Rossi. Poi nel 1963 fu direttore di Classe operaia. Operai e capitale, il libro-bibbia dell’operaismo italiano, lo scontro tra capitale e lavoro teorizzato da Tronti con il lancio di idee quali “operaio massa“ e “neocapitalismo“, è pubblicato nel 1966 per Einaudi. Quando iniziò la carriera universitaria a Siena, negli anni ’70, si allontanò dal Pci. Si riavvicinò al partito con l’elezione in consiglio comunale nel ’79. Il capolista era Roberto Barzanti, che diventò vicesindaco e che nel gennaio 2016 presentò l’altra opera che rappresenta il testamento spirituale e politico di Mario Tronti, Dello spirito libero. Pubblicato nel 2015, il libro rappresenta il succo della sua esperienza teorica e filosofica da marxista eretico.

Barzanti ricordò in quell’occasione due affermazioni che possono racchiudere il pensiero di Tronti. "Liberalismo e comunismo hanno avuto lo stesso destino, di vedere le idee di fondazione rovesciarsi nel loro contrario. Restano due orizzonti teoricamente compatibili. Questo si può dimostrare empiricamente. I rischi attuali stanno in una sorta di totalitarismo democratico". L’altra, dopo aver criticato una "sinistra sempre più succube, poco critica, per complesso di inferiorità o per mimesi tattica", era una massima da lapide per un marxista, anche se rinnovato. "La democrazia si è realizzata e si è fatta mondo. Il comunismo si è vanificato e si è fatto sogno".