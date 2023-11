Il filo d’erba di Rocco Scotellaro. Sindaco-poeta dalla parte degli ultimi

Carlo Levi conobbe Rocco Scotellaro nel maggio 1946, durante la campagna elettorale per l’Assemblea costituente. Lo scrittore e pittore torinese era candidato per la lista Alleanza repubblicana nel collegio Matera-Potenza, nella Basilicata che aveva conosciuto e imparato ad amare negli anni del confino politico sotto il fascismo, l’amore descritto nel suo capolavoro, Cristo si è fermato a Eboli, uscito per Einaudi l’anno prima.

Levi raccontò così quell’incontro, destinato a rivelarsi memorabile per entrambi: "Arrivato sulla piazza di Tricarico, mi venne incontro un giovane, piccolo, biondo, dal viso lentigginoso, che sembrava un bambino: era Rocco che mi si avvicinò col viso aperto dell’amicizia e volle condurmi a visitare le case dei contadini e la Rabata, e le pitture dei fratelli Ferri, giù alla chiesa del Carmine e la casa di sua madre, e la sua piccola stanza". Era l’avvio di una forte amicizia e di un’altrettanto forte intesa culturale e politica fra l’intellettuale torinese, all’epoca poco più che quarantenne, e il giovane Rocco, che di anni ne aveva ventitré.

Era giovane, Scotellaro, ma già autorevole, almeno fra i “cafoni” del paese, tanto che pochi mesi dopo diventò sindaco di Tricarico, alla guida di una coalizione di sinistra. Lui era socialista, fondatore nel piccolo centro agricolo lucano di una sezione del Psi intitolata a Giacomo Matteotti, e da sindaco mise in piedi un piano di riforme e di interventi sociali in favore dei contadini, dei senza terra, dei più poveri; sostenne le lotte dei braccianti, avviò la costruzione di un ospedale pubblico. Scelte e progetti mai visti e forse mai nemmeno immaginati prima, e infatti non mancò una radicale opposizione, con denunce e diffamazioni, finché Scotellaro finì addirittura in carcere per 45 giorni, con l’accusa di concussione nei lavori per l’ospedale.

Per Rocco fu un brutto trauma e anche se le accuse caddero nel vuoto, prese la decisione di lasciare la politica attiva e anche Tricarico e di trasferirsi a Portici, chiamato dal grande meridionalista Manlio Rossi-Doria per occupare un posto da ricercatore all’Osservatorio di economia agraria. Lì Scotellaro si dedicò alla ricerca sociale sul mondo contadino, proseguendo con altre forme lo stesso impegno che aveva animato la sua breve vita politica e anche la sua – in quel momento ancora inedita – produzione poetica e letteraria.

Aveva un grande talento, Scotellaro, e avrebbe forse avuto un’influenza duratura sulla cultura e sulla politica nel e per il Meridione se non avesse vissuto appena trent’anni: morì proprio a Portici, stroncato da un infarto, nel 1953.

Levi, il suo amico e sodale politico, lo celebrò qualche anno dopo con una delle sue opere pittoriche più famose e celebrate, Lucania ‘61, un “telero” commissionatogli per illustrare la regione Basilicata alla grande esposizione organizzata a Torino per celebrare il centenario dell’unificazione dell’Italia. Lucania ‘61 è un’opera in olio su sei tele assemblate, larga in tutto oltre 18 metri e alta più di tre, e Scotellaro ne è la figura centrale. Vi compare ben tre volte: da bambino in un interno poverissimo, col volto segnato dalla malaria; da adulto, visibilissimo coi capelli rossicci, oratore in mezzo a un gruppo di uomini in attento ascolto (fra questi si riconoscono Umberto Saba, Renato Guttuso e lo stesso Levi); infine da morto, pianto da un gruppo di donne. Lucania ‘61 ha reso immortale Scotellaro, morto cent’anni fa e quindi celebrato in varie parti d’Italia per questa ricorrenza, a colmare – almeno parzialmente – la colpevole dimenticanza delle élite politiche e culturali del presente e del recente passato, che poco hanno attinto dalla lezione lucida e modernissima dello Scotellaro intellettuale del Sud e ricercatore sociale.

La sua precoce critica del consumismo e della nascente agricoltura industriale, i suoi ammonimenti sullo svuotamento di quelle che oggi chiamiamo ”aree interne”, il suo richiamo a una diversità del Mezzogiorno da coltivare e rispettare, sono tutti insegnamenti da comprendere a fondo e recuperare. Come sono da rileggere le sue prose e le sue intense opere in versi, tutte uscite postume fra 1954 e ‘55: È fatto giorno (Premio Viareggio 1954), Contadini del Sud, L’uva puttanella.

Scotellaro è stato un ponte fra l’arte e la politica, fra la poesia e la vita, e perciò, fra i tanti eventi organizzati per il centenario, va ricordata la mostra allestita a Roma alla Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, con le opere di 45 artisti ispirate alla figura del sindaco poeta, riunite sotto un titolo ripreso dai suoi versi: E la mia patria è dove l’erba trema. La poesia – La mia bella patria, scritta nel 1949 – merita d’essere letta per intero: “Io sono un filo d’erba un filo d’erba che trema. E la mia patria è dove l’erba trema. Un alito può trapiantare il mio seme lontano”.