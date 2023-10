Il filo degli dei è ’democratico’. Alla Fonderia Macchi. Falconeri sfila con le star

Prima sfilata per Falconeri. Un traguardo importante conquistato in un pugno di anni dal Gruppo Calzedonia che possiede l’etichetta di ’cashmere democratico’ e che ha rilanciato un brand di alta qualità tutta italiana. Un percorso chiaro e virtuoso voluto dal presidente Sandro Veronesi che ha creato lo stabilimento modello di Avio in provincia di Trento, vero capolavoro di produzione su larga scala ma dal cuore artigiano per i tanti processi manuali di una catena che fa dell’eccellenza e della bellezza del prodotto uno dei suoi principali cardini.

E proprio ad Avio arrivano dalla Mongolia e dalla Inner Mongolia le grandi balle di ’filo degli dei’ che qui vengono lavorate e trasformate in una maglieria che Veronesi ha dimostrato di voler essere non più solo un sogno da ricchi ma una realtà viva per uomini e donne. Quelle stesse riserve di cashmere hanno fatto da sfondo al defilé che si è svolto nella Fonderia Macchi a Milano con un racconto perfetto della filosofia e delle emozioni di Falconeri.

Lo spazio con le balle di iuta è stato allestito come metafora delle varie fasi del viaggio del cashmere: dalla ricerca della materia prima alle lavorazioni, ai rocchetti di filati, per avvolgere in un’atmosfera calda e unica tutti i partecipanti al debutto in passerella a Milano di Falconeri. In mostra sulla passerella il lavoro dei responsabili uffici stile Giulia Sartini e Pierangelo Fenzi. Il superior cashmere di Falconeri parte infatti dall’Asia, attraverso una selezione accurata di filatura Duvet, la peluria più sottile e pregiata delle capre Hircus. Da qui il fiocco di cashmere prende il volo e giunge in Italia a Biella per essere filato e concludere il suo viaggio ad Avio dove il rocchetto prende la forma del capo.

Un percorso sensoriale che nasce dall’unione della storia unica che da sempre caratterizza Falconeri e l’expertise di Laccio, Direttore Creativo dell’evento, che, con la stessa abilità di un sarto, ha saputo creare un ambiente capace di vestire perfettamente gli ideali del brand. E ora il Gruppo è pronto a una nuova sfida: la costruzione di una fabbrica per la lavorazione della fibra degli dei in Mongolia, con un investimento di 20 milioni di euro. Nel 2022 sono stati prodotti capi per 500 mila chili di cashmere e venduti in 175 negozi Falconeri nel mondo, di cui 91 in Italia.

Alla serata c’erano tanti volti noti dell’intrattenimento, della televisione e del web, amici del brand: Chiara Ferragni, imprenditrice digitale, Matilda Lutz, attrice, Valentina Romani e Nicolas Maupas, saliti alla ribalta con la fortunata serie ’Mare Fuori’, oltre alle attrici Beatrice Vendramin, Ivana Lotito, Stella Egitto, Desirèe Popper, Emma Valenti e Cristina Marino. Presenti anche Greta Ferro e Caterina De Angelis e personalità d’oltralpe, tra cui Philippine Leroy-Beaulieu, dall’amata serie ’Emily in Paris’, la celebrity spagnola Sara Carbonero, l’attrice Nesrin Cavadzade e Sassa De Osma, Principessa di Hannover.

Eva Desiderio