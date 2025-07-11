Il ’Festival Puccini’. Da Manon Lescaut a Turandot: su il sipario

di Chiara CaselliIl litorale del lago di Massaciuccoli, nell’entroterra viareggino, è un luogo magico. Proprio per questo, Giacomo Puccini lo scelse come dimora definitiva degli ultimi 30 anni della sua vita per dedicarsi non solo, con la sua proverbiale accidia e preferibilmente di notte, alla composizione degli ultimi grandi capolavori, ma anche per coltivare in libertà il suo passatempo preferito, la caccia.

E Torre del Lago continua con rinnovata energia ad onorare la memoria del Maestro: il Gran Teatro all’aperto sorge a pochi passi dalla villa Puccini, oggi museo, in un’area che negli ultimi anni è stata oggetto di un fondamentale intervento di riqualificazione che ha interessato la viabilità, l’illuminazione e gli spazi pubblici, ma soprattutto il Belvedere sul lago, trasformato in uno spazio pedonale di rara suggestione.

L’anno scorso, qui come in tutti i teatri d’opera del mondo, si è celebrato il centenario della morte del compositore. Quest’anno il Festival Puccini giunge alla sua 71ª edizione con la presidenza di Fabrizio Miracolo e la direzione artistica di Angelo Taddeo che inaugurano un nuovo corso: prima di tutto, le grandi voci. Cinque i titoli: Tosca, La Bohème, Turandot, Madama Butterfly e Manon Lescaut, per un totale di 16 rappresentazioni in scena dal 18 luglio al 6 settembre.

Tutte le sere un cast diverso: sul palcoscenico si alterneranno alcuni dei più apprezzati interpreti del panorama internazionale: tra i soprani Maria Agresta, Sara Blanch, Aleksandra Kurzak, Eleonora Buratto, Rosa Feola, Anna Pirozzi, Maria Josè Siri, Nino Machaidze; tra i tenori Roberto Alagna, Gregory Kunde, Vittorio Grigolo, Francesco Meli, Luciano Ganci, Jonathan Tetelman. In più, i baritoni Luca Micheletti e Luca Salsi, e i bassi Michele Pertusi e Giacomo Prestia. Sera dopo sera, le loro voci animeranno il cartellone in dialogo costante con il paesaggio, la storia e l’eredità pucciniana.

Ma l’ospite più atteso del programma 2025 è senza dubbio Anna Netrebko, insignita il 20 dicembre scorso del Premio Puccini, il massimo riconoscimento della Città di Viareggio e della Fondazione Festival Pucciniano. Il soprano russo sarà protagonista di un Gala il 13 agosto dedicato a Verdi e Puccini, con il tenore Martin Muehle e il baritono Jérôme Boutillier e con l’Orchestra diretta da Michelangelo Mazza.

A inaugurare il Festival, venerdì 18 luglio alle 21.15 sarà Tosca (in scena anche l’1, 9 e 29 agosto). Il dramma di ambientazione romana tratto dalla pièce di Victorien Sardou, presentato per la prima volta al Teatro Costanzi di Roma nel gennaio 1900, andrà in scena in un nuovo allestimento con la regia e i costumi di Alfonso Signorini. Sul podio, il maestro Giorgio Croci. Tosca e Cavaradossi saranno, rispettivamente, Alexandra Kurzak e Roberto Alagna, mentre il perfido Scarpia sarà Luca Salsi. Il giorno dopo, sabato 19 luglio è la volta de La Bohème. Vittorio Grigolo vestirà i panni di Rodolfo, Nino Machaidze quelli di Mimì. Vittorio Prato è Marcello e Sara Blanch, Musetta. Dirige Pier Giorgio Morandi. Il Festival ripropone un allestimento storico firmato nel 2014 da Ettore Scola.

Info: www.puccinifestival.it Biglietteria: 0584. 359322 [email protected]