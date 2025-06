Il fascino del Monteverdi Festival. Cremona rende omaggio alla sua eccellenza musicale

di Stefano Marchetti

Ovunque a Cremona ti senti avvolto dalla musica. Nella città che nel 1567 diede i natali a Claudio Monteverdi, padre dell’opera lirica italiana, e che fu la culla dei più straordinari liutai della storia, Andrea Amati, Antonio Stradivari o Giuseppe Guarneri del Gesù, la musica ti accompagna dappertutto, perfino nelle rinomate pasticcerie che, insieme al prelibato torrone e alla mostarda, simboli del territorio, offrono piccoli, deliziosi violini di cioccolato.

Fino al 29 giugno, Cremona rende omaggio alla sua eccellenza musicale con la 42ª edizione del Monteverdi Festival che – aperto in grande stile da alcune anteprime, come l’Orfeo ed Euridice di Gluck cantato da Cecilia Bartoli – continua a esplorare la storia della musica antica, e in particolare il repertorio del Seicento e del Barocco che dimostra tutta la sua affascinante modernità.

’Heroes’ è il tema scelto per il festival di quest’anno, "eroi, figure emblematiche della tradizione musicale e teatrale che incarnano valori di coraggio, sacrificio e destino", sottolinea il direttore artistico Andrea Cigni. Un eroe mitico, un semidio, è appunto l’Ercole amante messo in musica da Francesco Cavalli, allievo di Monteverdi: la nuova produzione del raro capolavoro barocco andrà in scena al teatro Ponchielli venerdì 27 e domenica 29 giugno con la regia di Andrea Bernard, premio Abbiati 2024, e la conduzione del maestro Antonio Greco, direttore principale del festival. Il rapporto fra Claudio Monteverdi e Francesco Cavalli, entrambi musicisti di grande successo nella Venezia del loro tempo, e l’ambiente napoletano sarà al centro del concerto che Les Talens Lyriques diretti da Christophe Rousset terrà sabato 28 all’auditorium Arvedi al Museo del violino.

Un evento speciale giovedì 26 alla chiesa di San Marcellino, con la prima esecuzione mondiale della nuova edizione critica del ’Requiem’ di Giovanni Pierluigi da Palestrina, per i 500 anni dalla nascita del compositore, con le voci dei Tallis Scholars diretti da Peter Phillips, un ensemble vocale fra i più amati al mondo. Sempre in San Marcellino domani sera il concerto ’Venezia salva’ (con Michele Pasotti e La Fonte Musica).

Il festival proporrà anche alcune ’Monteverdi incursioni’ in tanti luoghi di Cremona, come sabato 28 a Palazzo Guazzoni Zaccaria l’omaggio a Barbara Strozzi, ’virtuosissima cantatrice’, con il soprano Chiara Nicastro. Info, www.monteverdifestivalcremona.it