Il Fantasma del musical "Un’opera inimitabile"

di Andrea Spinelli

Cinque anni fa il New Yorker si chiedeva a caratteri cubitali se Andrew Lloyd Webber avesse rovinato o salvato l’industria del musical. La crisi attraversata da Broadway negli anni Settanta suggerirebbe che l’"invasione britannica" capeggiata da Sir Andrew, con titoli del West End che hanno fatto storia pure oltre oceano gremendo i teatri, l’ha salvato. E in quest’opera di “soccorso” The Phantom of the opera ha rappresentato per 35 anni una delle scialuppe più affidabili. Ma i 18 mesi di chiusura delle sale causa pandemia hanno messo a dura prova le produzioni di Manhattan, dove titoli come The Lion King, Wicked o Hamilton alla riapertura hanno avuto buoni rimbalzi mentre altri meno. Così, se a Londra il drammone webberiano è confermato in cartellone almeno fino all’anno prossimo, al Majestic Theatre di New York ha terminato la sua corsa il 16 aprile scorso dopo quasi 14mila repliche e una platea vicina ai venti milioni di spettatori.

Ma la tormentata storia gotica del Caronte mascherato innamorato del giovane soprano Christine Daaé in navigazione su quello Stige dell’anima che scorre sotto l’Opera Garnier di Parigi continua a colpire i sensi e intenerire i cuori, come confermano i 145 milioni di persone richiamate dall’86 ad oggi in 40 paesi (183 città e 17 lingue) con entrate superiori ai 6 miliardi di dollari. Bilanci alla mano, il più grande successo commerciale di Webber, un’opera baciata dal dio del botteghino sbarcata a luglio per la prima volta nel nostro paese. Un’impresa messa in piedi da Broadway Italia che ha preso le mosse al Politeama Rossetti di Trieste nell’attesa delle repliche agli Arcimboldi di Milano in programma dall’11 al 22 ottobre prossimi.

Nei panni del Fantasma c’è la superstar iraniano-canadese Ramin Karimloo (che l’aveva già interpretato nel West End), in quelli di Christine il soprano italoamericano Amelia Milo (scoperta da Andrea Bocelli) affiancati da un cast di prim’ordine con Earl Carpenter nel ruolo di Monsieur André, Ian Mowat in quello di Monsieur Firmin, e presenze del mondo della lirica quali Anna Corvino e Gian Luca Pasolini in quelli della petulante Carlotta Giudicelli e di Ubaldo Piangi. Regia di Federico Bellone.

Ispirato, ovviamente, dal celebre romanzo di Leroux, il Fantôme di Webber (con le liriche di Charles Hart e Richard Stilgoe) lambisce mondi diversi facendo leva su quell’approccio lirico così avversato dalla critica americana, abituata a lavori, come quelli di Rodgers e Hammerstein o di Sondheim, che preservano rigorosamente la commedia musicale da possibili tentazioni operistiche. Ma l’idea di sovrappone horror e sentimento con motivi di grande successo che guardano a Puccini piuttosto che a Loewe o Bernstein quali Masquerade, Angel of Music, All I ask of you e The music of the night funziona.

"L’incontro con Webber è nato grazie al produttore Cameron Mackintosh il quale, ricordandosi del lavoro fatto a suo tempo su Mary Poppins, gli ha spiegato come nelle mie realizzazioni riesca a conservare la grandiosità di certi spettacoli rendendoli allo stesso tempo più facilmente rappresentabili nelle diverse tipologie di teatro" racconta Bellone che, come già accaduto con Mary Poppins, porterà questa sua versione del Phantom in Europa con tappe già fissate pure a Madrid e a Montecarlo.

"Un’attitudine che Really Useful Group, la società di Webber, ha voluto testare chiedendomi per il Fantasma una produzione capace di stare sul palco di un teatro come l’Albéniz di Madrid, dove quella originale non entra. In pratica una produzione rispettosa dell’originale, ma più agile e più fresca. Molti musical hanno dei margini di miglioramento, ma questo no. Perché la produzione originale dell’86 è inimitabile, perfetta. Ecco perché non avevo mai ambito a portarlo in scena. Ma è accaduto e ne sono, ovviamente, felicissimo".

Webber e Mackintosh si sono materializzati a Trieste durante le prove. "E sono rimasti particolarmente soddisfatti del concetto scenografico e degli elementi di novità introdotti – assicura il regista milanese – Tant’è che, su tutto lo spettacolo, l’intervento del compositore si è limitato alla correzione di un paio di note sullo spartito. Nient’altro".